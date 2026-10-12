باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین‌زاده با اشاره به امضای تفاهنامه بین معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حدود ۲ ماه است که کارشناسان سازمان بورس و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در حال تبادل نظر و همکاری برای بررسی زمینه‌های مشترک هستند. در این مسیر، موضوع انتشار اوراق و سایر روش‌های تأمین مالی پیشنهادی سازمان بورس در معاونت اقتصادی و برنامه‌وبودجه در دست بررسی است.

معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی جامعه هدف به ابزارهای بازار سرمایه افزود: هدف این است که از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد: روش‌های مختلف تامین مالی و انواع صندوق‌های نیکوکاری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند.

حسین‌زاده از آمادگی معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای بررسی سایر زمینه‌های هم‌کاری خبر داد و گفت: از هر سازوکاری که بتواند نقش واسط میان جوامع روستایی و عشایری، معاونت و نهادهایی مانند بانک مرکزی را ایفا کند، استقبال می‌کنیم. این هم‌کاری فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه و توانمندسازی جوامع هدف است.

منبع: سازمان بورس