باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات لایروبی و پاک‌سازی کانال‌ها و چاه‌های بوستان‌های کوهستانی دراک، بام سبز، کوه نور و باباکوهی برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو آغاز شده است، رویکردی که به گفته مدیر مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر روان‌آب‌ها را هدف‌گذاری کرده و ضریب ایمنی فضا‌های شهری را در فصل بارندگی افزایش می‌دهد.

فصل بارندگی و ضرورت مدیریت آب‌های سطحی در فضا‌های کوهستانی، مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شرایط ایمنی لازم را در بوستان‌های شاخص این کلان‌شهر فراهم کند.

علیرضا بیابانی، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، با اشاره به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های بوستان‌های کوهستانی برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو اظهار کرد: عملیات لایروبی کانال‌ها و چاه‌های بوستان‌های کوهستانی دراک، بام سبز، کوه نور و باباکوهی در حال اجراست.

او افزود: این عملیات با هدف پاک‌سازی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، بهبود عملکرد زیرساخت‌های دفع آب و کاهش احتمال بروز مشکلات ناشی از تجمع روان‌آب‌ها در زمان بارندگی انجام می‌شود.

بیابانی تصریح کرد: اجرای این اقدامات از جمله برنامه‌های پیشگیرانه مدیریت ارتفاعات برای آماده‌سازی بوستان‌های کوهستانی در آستانه فصل بارندگی است و در این راستا، پیمانکار مربوطه با نظارت واحد فنی و عمرانی این مدیریت، عملیات لایروبی را در نقاط پیش‌بینی‌شده دنبال می‌کند.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز گفت: نگهداری مستمر از زیرساخت‌های عمرانی و هدایت مناسب آب‌های سطحی در بوستان‌های کوهستانی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی، حفظ کیفیت محیط‌های طبیعی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای استفاده شهروندان از این فضا‌ها دارد.

گفتنی است، نگهداری مستمر از زیرساخت‌های عمرانی و هدایت مناسب آب‌های سطحی در بوستان‌های کوهستانی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی، حفظ کیفیت محیط‌های طبیعی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای استفاده شهروندان از این فضا‌ها دارد.

منبع: شهرداری شیراز