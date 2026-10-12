رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر این که تنگه هرمز، بخش جدایی ناپذیر از آب های سرزمینی ایران است گفت: راهبرد اصلی ما، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی در نشست علمی-تخصصی «الزامات جغرافیایی مؤثر در راهبرد دفاعی تنگه هرمز»، با تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران گفت: تنگه هرمز، بخش جدایی‌ناپذیر از آب‌های سرزمینی ماست. حاکمیت و مدیریت ما بر این منطقه، نه یک ادعای سیاسی، بلکه یک حق مسلم حقوقی و جغرافیایی است.

وی افزود: ایران به دنبال تنش‌زایی نیست، اما در اعمال حق حاکمیت خود نیز مقتدر است. وقتی این آبراهه به بستری برای عبور تجهیزات نظامی تبدیل می‌شود که مستقیماً امنیت ملی ایران را هدف قرار داده است، مدیریت و محدودسازی تردد، نه تنها حق، بلکه تکلیف راهبردی نیروهای مسلح ماست.

تنگه هرمز؛ شریان جهانی که جایگزین ندارد

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، فرضیه افول اهمیت تنگه هرمز در پی احداث خطوط لوله یا مسیرهای جایگزین را رد کرد و افزود: تنگه هرمز در شبکه انرژی جهانی یک گلوگاه استراتژیک است. برغم تمام تلاش‌ها برای ایجاد مسیرهای موازی، وابستگی جهان به این گذرگاه، یک وابستگی ساختاری است. اهمیت این تنگه در بازار پرنوسان امروز جهان، حتی بیش از گذشته است؛ چرا که بیش از ۲۰% جریان نفت و انرژی جهان همچنان بر مدار این گلوگاه می‌چرخد.

سرلشکر صفوی با تمایز قائل شدن میان «بستن تنگه» و «مدیریت تنگه» یادآور شد: راهبرد اصلی ما، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز در مقابل محاصره دریایی آمریکایی ها علیه کشور و مردم عزیزمان است. مدیریت این تنگه، تبدیلِ این گلوگاه برای رفع تحریم های دریایی و مسیری برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار منطقه با مشارکت کشورهای منطقه است.

نشست علمی-تخصصی «الزامات جغرافیایی مؤثر در راهبرد دفاعی تنگه هرمز»، به همت گروه پژوهشی جغرافیای راهبردیِ پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه و با حضور رئیس پژوهشگاه سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی و جمعی از نخبگان دفاعی، حقوقی و ژئوپلیتیک برگزار شد.

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی

برچسب ها: تنگه هرمز ، قدرت ایران
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