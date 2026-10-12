متخصصان مصرف منظم ویتامین‌های گروه B (کمپلکس B) و ویتامین D را برای حفظ تمرکز، حافظه و عملکرد سیستم عصبی ضروری می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر خاویر کوئینترو خاطرنشان می‌کند که برخی مواد غذایی خاص حاوی مواد مغذی لازم برای عملکرد طبیعی و ارتقای کارایی مغز هستند.

به گفته او، مغز به موارد زیر نیاز دارد:

نخست، تأمین منظم ویتامین B۹ که می‌توان آن را از سبزیجات برگ‌سبز، عدس، مارچوبه و آووکادو دریافت کرد.

دوم، ویتامین B۶  موجود در گوشت بوقلمون، نخود، موز و پسته که برای عملکرد سالم مغز ضروری است.

سوم، پایش سطح ویتامین D بسیار حیاتی است؛ دستیابی به این هدف مستلزم مصرف بیشتر ماهی‌های چرب مانند ماهی خال‌مخالی (mackerel) و سالمون است.

چهارم، مصرف لبنیات، صدف‌های خوراکی و گوشت گاو برای اطمینان از دریافت کافی ویتامین B۱۲ توسط بدن ضروری است.

او همچنین اشاره می‌کند که تخم‌مرغ غذایی ایده‌آل برای مغز محسوب می‌شود، زیرا حاوی تمام مواد مغذی ذکر شده است.

شایان ذکر است که این توصیه‌ها با رویکرد کلیِ اولویت دادن به تغذیه به عنوان عاملی کلیدی در حفظ سلامت مغز و پیشگیری از زوالِ مرتبط با افزایش سن، همسو هستند.

متخصصان مصرف منظم ویتامین‌های گروه B (کمپلکس B) و ویتامین D را برای حفظ تمرکز، حافظه و عملکرد سیستم عصبی ضروری می‌دانند. یک رژیم غذایی متعادل شامل سبزیجات برگ‌دار، حبوبات، مغزها، ماهی، لبنیات و تخم‌مرغ می‌تواند تمام نیاز‌های بدن را بدون نیاز به مکمل‌های اضافی تأمین کند.

این پزشک بر اهمیت اتخاذ رویکردی جامع تأکید دارد؛ رویکردی که به جای تمرکز بر یک نوع ماده غذایی خاص، بر رژیمی متنوع متکی است که نیاز‌های مغز به ریزمغذی‌ها و ویتامین‌های ضروری را برآورده می‌سازد.

منبع: lenta.ru

برچسب ها: عملکرد مغز ، ویتامین d ، ویتامین b ، انواع ویتامین ، سبزیجات برگی
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