مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده «سامانه‌های مجرایی مدیریت کابل سامانه‌های مجرایی انعطاف‌پذیر» تولید شرکت فولاد صنعت الکان، به دلیل بی‌کیفیتی کالا و بی‌اعتباری پروانه استاندارد باطل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده «سامانه‌های مجرایی مدیریت کابل سامانه‌های مجرایی انعطاف‌پذیر» تولید شرکت فولاد صنعت الکان، به دلیل بی‌کیفیتی کالا و بی‌اعتباری پروانه استاندارد باطل شد.

 بر این اساس، از تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ (تاریخ ابطال پروانه)، واحد تولیدی مذکور مجاز به تولید و عرضه محصول فوق‌الذکر نیست و ادامه فعالیت این واحد در خصوص فرآورده یادشده، غیرقانونی محسوب می‌شود.

اداره‌کل استاندارد استان تهران ضمن اطلاع‌رسانی عمومی این موضوع، از مصرف‌کنندگان، فروشندگان و فعالان حوزه تجهیزات برقی و الکترونیک می‌خواهد در صورت مشاهده عرضه این محصول با نشان استاندارد، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۷ به این اداره‌کل گزارش دهند.

هشدار به مصرف‌کنندگان: خریداران محصولاتی از این دست، پیش از خرید با ارسال کد ده‌رقمی درج‌شده ذیل نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از معتبر بودن پروانه و اصالت محصول مطمئن شوند. محصولات فاقد کد معتبر یا دارای پروانه باطل‌شده، از شمول حمایت‌های استاندارد خارج بوده و استفاده از آن‌ها می‌تواند منجر به خسارت و مخاطرات جدی شود.

برچسب ها: استاندارد ، فولاد
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