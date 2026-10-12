سردار شرفی: راه شهدا با صلابت ادامه دارد

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با تأکید بر تداوم راه شهدا گفت: شهادت نیروهای مدافع کشور نه‌تنها موجب عقب‌نشینی مدافعان امنیت نمی‌شود، بلکه اراده آنان را برای صیانت از استقلال، امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقویت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا، در اجلاسیه شهدای انتظامی استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در آموزه‌های دینی اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی، شهادت از والاترین ارزش‌هاست و قرآن کریم در آیات مختلف، جهاد با جان و مال در راه خدا را مورد تأکید قرار داده است. شهدا با گذشتن از جان و هستی خود، مسیر رستگاری را برگزیدند و این جایگاه، مسئولیت بازماندگان را در پاسداری از آرمان‌های آنان سنگین‌تر می‌کند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با بیان اینکه روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در طول تاریخ اسلام منشأ افتخار بوده است، افزود: این فرهنگ از صدر اسلام و حوادثی همچون بدر، حنین، صفین و کربلا تا دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر استمرار داشته و در دفاع از استقلال و تمامیت کشور نقش‌آفرین بوده است.

شرفی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح، انتظامی و مرزبانی تصریح کرد: کارکنان این مجموعه‌ها برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از مردم تا پای جان ایستاده‌اند. دشمن باید بداند که شهادت هر یک از مدافعان کشور، افراد بیشتری را برای ادامه مسیر دفاع از وطن مصمم می‌کند.

وی با بیان خاطره‌ای از جست‌وجوی پیکر یکی از شهدای انتظامی که زیر آوار مانده بود، گفت: پس از چند روز تلاش برای یافتن پیکر این شهید، دختر او با حضور در محل، نقطه‌ای را که در خواب از پدرش دیده بود، نشان داد و پس از جابه‌جایی آوارها، پیکر شهید در همان محل پیدا شد. این خاطره نشان می‌دهد که یاد و حضور معنوی شهدا تا چه اندازه برای خانواده‌ها و همرزمانشان زنده است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا تأکید کرد: شهادت نباید صرفاً به‌عنوان پایان راه تلقی شود، بلکه باید به نیروهای مدافع کشور قدرت، شجاعت و استقامت بیشتری برای ایستادگی در برابر تهدیدها ببخشد. ما از روزی که لباس خدمت بر تن کرده‌ایم، با خود عهد بسته‌ایم که راه شهدا را ادامه دهیم و از ارزش‌های انسانی و انقلاب اسلامی صیانت کنیم.

شرفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت نیروهای انتظامی در تأمین امنیت مردم گفت: لباس انتظامی تنها یک پوشش نیست، بلکه مسئولیتی سنگین برای دفاع از مردم و ایجاد امنیت است. کارکنان این مجموعه باید با تقویت ایمان، صلابت و مهارت‌های حرفه‌ای، شایستگی لازم برای ایفای این مسئولیت را به دست آورند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه فرزندان آنان، با برخورداری از توانمندی‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی، در آینده مسئولیت‌های مهم کشور را بر عهده بگیرند و ادامه‌دهنده راه پدران و مادران شهید خود باشند.

برچسب ها: فراجا ، پلیس ، شهدا ، اجلاسیه شهدا ، کردستان ، سنندج
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