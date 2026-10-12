رئیس‌جمهور نوشت: آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی، عمر با برکت خود را در سنگر دفاع از معارف قرآن و اهل‌بیت سپری نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی ارتحال عالم ربانی و استاد اخلاق حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، حوزه‌های علمی کشور، مردم شریف و ولایت مدار استان یزد و بیت مکرم و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت گفت.

رئیس‌جمهور در پیام تسلیت حضرت آیت الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی تصریح کرد: خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزه‌های علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشه‌ای گران‌قدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی خواهد بود.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم ربانی، اسوه تقوا و استاد اخلاق حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی موجب تأثر گردید.

آن عالم جلیل‌القدر که خاستگاهش بیتی ریشه‌دار در علم، تقوا و فضیلت بود، زهد، پارسایی و منش مردمی را در مکتب والد گران‌قدر خویش آموخت و با بهره‌مندی از فیض درک محضر امام خمینی (ره) در روزگار غربت نجف، آن را به کمال رساند و عمر با برکت خود را در سنگر دفاع از معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، تدریس و هدایت نفوس، و ملجأیت مردمی با زیّ زاهدانه و متواضعانه سپری نمود. خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزه‌های علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشه‌ای گران‌قدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی خواهد بود.

اینجانب این ضایعه اسف‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه کشور، مردم شریف و ولایت‌مدار استان یزد، به‌ویژه بیت مکرم حیدری و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آیت‌الله حیدری
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