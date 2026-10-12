باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناسا گزارش داده است که مریخ‌نورد کنجکاوی یک تصویر پانوراما از طلوع مریخی به زمین ارسال کرده است که برای اولین بار و با وضوح بالا، سنگ‌های دوردست و بادساخته شده را آشکار می‌کند.

این پانوراما که توسط مریخ‌نورد در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت محلی مریخ در ۱۱ آگوست ثبت شده است، شامل شش فریم جداگانه است که پس از ارسال به زمین به هم دوخته شده‌اند. برخلاف اکثر تصاویر ثبت شده قبلی، این تصویر بدون اصلاح استاندارد تراز سفیدی پردازش شده است و در نتیجه ظاهر متمایز یک طلوع مریخی را حفظ می‌کند.

در افق، یاردانگ‌ها - سازند‌های سنگی که توسط باد در دوره‌های طولانی شکل گرفته‌اند - به وضوح قابل مشاهده هستند. این لایه تقریباً ۱۶ کیلومتر در امتداد بخش شمال غربی کوه شارپ، مکانی که کنجکاوی از سال ۲۰۱۴ در حال کاوش آن بوده است، امتداد دارد.

دانشمندان هنوز در مورد منشأ این لایه زمین‌شناسی غیرمعمول به نتیجه قطعی نرسیده‌اند؛ با این حال، یک توضیح پیشنهادی این است که از خاکستر انباشته شده در طول فوران‌های آتشفشانی باستانی تشکیل شده است.

سازه‌های سنگی ناهموار

ناسا خاطرنشان کرد که این مریخ‌نورد به صعود خود از کوه شارپ ادامه می‌دهد و اخیراً به ارتفاع یک کیلومتری از کف دهانه گیل رسیده است - بالاترین ارتفاعی که در سطح مریخ به آن دست یافته است. کنجکاوی قرار است در آینده به این سازند‌های سنگی نزدیک شود تا آنها را مستقیماً مطالعه کند و داده‌های جدیدی در مورد تاریخچه شکل‌گیری سطح سیاره جمع‌آوری کند.

علاوه بر این، تصاویر، رنگ آبی کم‌رنگی را در آسمان سیاره سرخ نشان می‌دهند - رنگی که معمولاً هنگام طلوع آفتاب در زمین دیده نمی‌شود. محققانی که این پدیده را تجزیه و تحلیل می‌کنند، به این نتیجه رسیدند که این پدیده ناشی از تعامل بین گرد و غبار مریخ و نور خورشید است، اثری که در لایه‌های متراکم‌تر جو رخ می‌دهد.

منبع: روزنامه ایزوستیا