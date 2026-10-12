باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید یاسر فروغی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران در حدود ۶ میلیون از جمعیت استان تهران را تحت پوشش خود قرار داده است؛ اکنون ۷۰ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه فعال هستند.

به گفته وی، تاکنون ۱۱ هزار تخت فعال در سطح بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، فعال هستند و ۲۵ بیمارستان با بیش از ۳ هزار تخت جدید در حال احداث است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: در سال گذشته ۷۸۴۲۰۲ عمل جراحی انجام شده است و تعداد بستری بیش از ۸۵۱ هزار نفر بوده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال ۳۰۷۵۰۳ عمل جراحی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجام شده است.

وی تصریح کرد: بیمارستان سوختگی باب الحوائج در آینده‌ای نزدیک راه اندازی خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از ۱۰ همت از بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی طلبکار است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: الان ویروس در گردش آنفلوآنزا و کرونا است و این ویروس‌ها با شروع سال تحصیلی جدید، میزان شیوع اش افزایش یافته است.

فروغی تاکید کرد: ویروس کرونا در سطح جامعه مانند سویه‌های قدیم درگیری ریوی ایجاد نکرده و شدید نیست، اما گروه‌های در معرض خطر باید مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: دو پروژه بزرگ بزودی راه اندازی و افتتاح می شود که یکی بیمارستان سوختگی باب الحوائج است که مرجع و مرکز اصلی درمان سوختگی در کشور است و دیگری بیمارستان روانپزشکی ایران است؛ بیمارستان روانپزشکی نیز دومین بیمارستان بزرگ روانپزشکی است که در تهران افتتاح می شود.



وی اضافه کرد: ۱۳ هزار مطب و مراکز و موسسات مختلف پزشکی تحت پوشش و نظارت ما قرار دارند. بیش از ۲ هزار بازدید و بیش از ۳ هزار اقدام اجرایی مانند پلمب، ارسال پرونده و بررسی شکایت را انجام داده‌ایم.