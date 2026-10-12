معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشگاه از بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی در حدود ۱۰ همت طلب دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید یاسر فروغی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران در حدود ۶ میلیون از جمعیت استان تهران را تحت پوشش خود قرار داده است؛ اکنون ۷۰ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه فعال هستند. 

به گفته وی، تاکنون ۱۱ هزار تخت فعال در سطح بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، فعال هستند و ۲۵ بیمارستان با بیش از ۳ هزار تخت جدید در حال احداث است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: در سال گذشته ۷۸۴۲۰۲ عمل جراحی انجام شده است و تعداد بستری بیش از ۸۵۱ هزار نفر بوده است. 

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال ۳۰۷۵۰۳ عمل جراحی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران،  انجام شده است.

وی تصریح کرد: بیمارستان سوختگی باب الحوائج در آینده‌ای نزدیک راه اندازی خواهد شد. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از ۱۰ همت از بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی طلبکار است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: الان ویروس در گردش آنفلوآنزا و کرونا است و این ویروس‌ها با شروع سال تحصیلی جدید، میزان شیوع اش افزایش یافته است.

فروغی تاکید کرد: ویروس کرونا در سطح جامعه مانند سویه‌های قدیم درگیری ریوی ایجاد نکرده و شدید نیست، اما گروه‌های در معرض خطر باید مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: دو پروژه بزرگ بزودی راه اندازی و افتتاح می شود که یکی بیمارستان سوختگی باب الحوائج است که مرجع و مرکز اصلی درمان سوختگی در کشور است و دیگری بیمارستان روانپزشکی ایران است؛ بیمارستان روانپزشکی نیز دومین بیمارستان بزرگ روانپزشکی است که در تهران افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: ۱۳ هزار مطب و مراکز و موسسات مختلف پزشکی تحت پوشش و نظارت ما قرار دارند. بیش از ۲ هزار بازدید و بیش از ۳ هزار اقدام اجرایی مانند پلمب، ارسال پرونده و بررسی شکایت را انجام داده‌ایم.

برچسب ها: درمان ، نظام سلامت
خبرهای مرتبط
ضرورت تغذیه و خواب سالم برای پیشگیری از چاقی/ ممنوعیت مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک
توزیع داروهای سرطانی و خاص در داروخانه های منتخب طبق سهمیه ابلاغی + فیلم
افتتاح بیمارستان سوختگی باب الحوائج تا پایان سال+ فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
آخرین اخبار
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
طلوع مریخی ثبت شده توسط کنجکاوی: یک نمای پانورامای دقیق
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه
آیا محافظ صفحه به گوشی تاشوی شما آسیب می‌رساند؟
کشف متانول سنگین در فضا
شناسایی ژن‌هایی که توضیح می‌دهند چرا احتمال ابتلای مردان به اوتیسم چهار برابر زنان است
۷ مهارت کلود که در زمان صرفه‌جویی و به شما کمک می‌کنند هوشمندانه‌تر کار کنید
سلامت روان باعث ارتقای کیفیت زندگی و تندرستی افراد در جامعه می‌شود
ایجاد انفجار‌های اسرارآمیز پرتو ایکس در اثر برخورد دو ستاره
یک رژیم غذایی مفید برای کاهش چشمگیر چربی کبد
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا شرایط خانوادگی از فرصت شکوفایی استعدادهایش محروم شود
به روزرسانی گوگل Google Health با سه قابلیت جدید
هدف‌گذاری وزارت بهداشت برای گسترش مراکز سلامت روان به ۳۰۰ مرکز