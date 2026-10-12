نماینده مجلس گفت: مسکن صرفاً محلی برای رفع نیاز اولیه انسان نیست، بلکه باید در طول سال‌های زندگی، زمینه آرامش و ارتقای کیفیت زندگی را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر متکی روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر که در ساختمان دادمان برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن افزود: حضور در مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها، از احداث پل و راه تا راه‌اندازی مسیرهای ریلی و هوایی و افتتاح طرح‌های مسکن، می‌تواند برای دست‌اندرکاران این حوزه انگیزه‌بخش باشد و حاصل تلاش‌های انجام‌شده را به نمایش بگذارد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به شکل‌گیری دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران در دوره وزارت محمد سعیدی‌کیا در دولت نهم، از تداوم حضور و فعالیت این مجموعه در ایران ابراز خرسندی کرد.

متکی با تأکید بر اهمیت نگاه جامع به زیستگاه انسان افزود: انسان از آغاز زندگی به محیطی برای زیستن نیاز دارد و میان انسان و زیستگاه او رابطه‌ای دوسویه برقرار است. به این معنا که محیط زندگی بر انسان تأثیر می‌گذارد و انسان نیز با نحوه حضور و فعالیت خود بر محیط پیرامون اثر می‌گذارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اجزای محیط زندگی در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار گیرند، زمینه آرامش انسان فراهم می‌شود. از این منظر، مسکن تنها مکانی برای رفع یک نیاز اولیه نیست، بلکه فضایی است که افراد سال‌های طولانی از زندگی خود را در آن سپری می‌کنند و باید بتواند آرامش و احساس امنیت را برای آنان به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به ابعاد انسانی زندگی در طراحی و تأمین مسکن ضروری است و به همین دلیل، معماری، هنر و روان‌شناسی باید در کنار ملاحظات فنی و کالبدی مورد توجه قرار گیرند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: تامین مسکن ، ساخت مسکن
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