شرکت سیریوم اعلام کرد ۹۹.۷ درصد پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده روز یکشنبه در فرودگاه ریاض لغو شدند و انتظار می‌رود اختلال در پرواز‌ها ادامه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های شرکت «سیریوم» که در زمینه تحلیل صنعت هوانوردی فعالیت می‌کند، امروز دوشنبه گزارش داد که حدود ۹۹.۷ درصد از پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده برای روز یکشنبه در فرودگاه بین‌المللی ریاض لغو شدند.

بر اساس داده‌های این موسسه تحلیلی، انتظار می‌رود اختلال در تردد هوایی ادامه یابد و حدود ۶۰ درصد از مجموع پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده برای روز دوشنبه در این فرودگاه نیز لغو شوند.

در پی تحولات امنیتی، اداره هوانوردی فدرال آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای از شرکت‌های هواپیمایی این کشور خواست هنگام سفر به عربستان سعودی یا عبور از حریم هوایی این کشور احتیاط کنند.

سفارت انگلیس در ریاض نیز به شهروندان خود توصیه کرد، مگر در موارد کاملا ضروری، از سفر به جده، دمام و تمامی فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌جز فرودگاه مدینه، خودداری کنند.

این تحولات پس از آن رخ داد که خبرگزاری رویترز به نقل از ائتلاف سعودی گزارش داد سالن شماره ۴ مسافران در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض روز یکشنبه هدف حمله قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات رسمی عربستان، این پنجمین حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از روز سه‌شنبه هفته گذشته تاکنون بوده است.

نیرو‌های مسلح یمن نیز روز یکشنبه بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارکنان، عوامل عملیاتی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان هشدار دادند.

این نیرو‌ها با تاکید بر اینکه فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان در معرض حمله قرار دارند و از سوی نیرو‌های مسلح یمن به‌عنوان منطقه عملیات در نظر گرفته می‌شوند، از همگان خواستند از استفاده از آنها خودداری کنند. این هشدار شامل فرودگاه‌های مکه و مدینه نمی‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: فرودگاه ریاض ، حمله به عربستان ، جنگ یمن
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