باشگاه خبرنگاران جوان - حامد یزدی‌مهر رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران ضمن تبریک روز ملی مدیریت بحران گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، وقوع پدیده ال‌نینو که معمولاً هر ۳ تا ۷ سال یک‌بار در کشور شاهد آن هستیم، پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه این پدیده احتمالاً بارش‌های شدیدی را به همراه خواهد داشت، لازم است اقدامات پیشگیرانه توسط مسئولان خدمت‌رسان و مردم در دستور کار قرار گیرد تا ان‌شاءالله اتفاق خاصی رخ ندهد و آسیبی متوجه هم‌وطنان نشود.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای این پدیده، ایجاد آب‌گرفتگی و سیلاب است؛ هرچند این پیش‌بینی‌ها بلندمدت و بر پایه احتمالات هستند، اما آمادگی کامل همه دستگاه‌ها و آگاهی مردم از نکات ایمنی ضرورت دارد.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران خاطرنشان کرد: در این میان، نقش رسانه ملی و به‌ویژه رادیو که مخاطبان گسترده‌ای دارد، در آموزش و راهنمایی بسیار ارزشمند است تا بتوانیم شرایط را کنترل کنیم.

وی بیان کرد: البته سازمان هواشناسی به عنوان متولی، میزان دقیق بارش و نقاط وقوع آن را به صورت احتمالی اعلام می‌کند و واقعاً امکان تعیین دقیق آن وجود ندارد، اما اصل وقوع این پدیده تا حد زیادی اثبات شده است.

یزدی‌مهر گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه، دستگاه‌های خدمت‌رسان تکالیف مشخصی دارند؛ از جمله مهم‌ترین آن‌ها، پاکسازی و لایروبی مسیرها و رودخانه‌های منتهی به سکونتگاه‌های شهری است که وظیفه شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده تا با نظارت مستمر، از روان بودن مسیر آب مطمئن شوند.

وی افزود:در محیط‌های شهری نیز شهرداری‌ها این مسئولیت را دارند تا از ماندگاری آب و پس‌زدگی آن به منازل شهروندان و جاده‌های مواصلاتی جلوگیری به عمل آورند. علاوه بر این، برگزاری جلسات ستاد، اجرای مانورها، تمرین‌ها و همچنین اورهال و به‌روزرسانی تجهیزات مقابله با سیلاب، از ماه‌ها قبل همراه با آموزش در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه بررسی‌های ما نشان از آمادگی مطلوب دستگاه‌ها دارد.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران گفت: مردم باید در هنگام بارندگی نکاتی را رعایت کنند؛ از جمله اینکه حتی‌الامکان از تردد با خودروهای شخصی پرهیز کرده و در شهرها و کلان‌شهرها از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی یادآور شد:میزان خطر سیلاب به موقعیت مناطق، جنس خاک و شیب زمین بستگی دارد. در سکونتگاه‌های شهری، اگر جوی‌ها و کانال‌ها لایروبی نشده باشند، حتی بارش‌های مختصر در حد ۸ تا ۱۰ میلی‌متر هم می‌تواند باعث پس‌زدگی آب و بروز حوادثی نظیر بردن خودرو یا افراد شود.

یزدی‌مهر گفت:عامل اصلی در تشدید این حوادث، خشکی بیش از حد زمین است؛ چرا که زمین توانایی زهکشی و جذب آب را از دست می‌دهد و جریان آب همراه با گل‌ولای به صورت روان‌آب جاری می‌شود که می‌تواند خودروها را حرکت دهد یا به معابر آسیب جدی وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به وسعت کشور، وقوع حوادث حاد امری نادر است و بارندگی‌ها در بسیاری از نقاط، به‌ویژه در بالادست سدها، مایه برکت و تقویت ذخایر آبی کشور است. این موضوع ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد و حقیقت امر این است که کارشناسان باید آموزش‌های بیشتری در این زمینه به مردم ارائه دهند.