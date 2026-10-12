اگر سطح هموگلوبین پایین‌تر از حد نرمال باشد، مطمئن‌ترین گام نخست، مشورت با متخصص و سپس اصلاح رژیم غذایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور النا لیتوینوا، مدیر گروه فناوری گوشت و فرآورده‌های گوشتی در دانشگاه بیوتکنولوژی روسیه، خاطرنشان می‌کند که محصولات حیوانی بهترین راهکار برای افزایش سطح هموگلوبین هستند.

به گفته لیتوینوا، محصولات حیوانی حاوی آهن «هِم» (Heme iron) هستند؛ شکلی از این عنصر که به آسانی توسط بدن جذب می‌شود. در گوشت، ۹۰ درصد از آهن هِم در بخش غیرپروتئینی «میوگلوبین» متمرکز است و ۱۰ درصد باقی‌مانده در هموگلوبین یافت می‌شود. سلول‌های روده می‌توانند مولکول هِم را به صورت دست‌نخورده جذب کنند که این امر نرخ بالای جذب آهن از گوشت را تضمین می‌کند.

میزان میوگلوبین بسته به نوع گوشت متفاوت است. برای مثال، گوشت گوساله جوان حاوی ۰.۰۱ تا ۰.۰۳ درصد آهن است؛ گوشت گاو بالغ حاوی ۰.۰۴ تا ۰.۰۶ درصد، گوشت گاو‌های مسن‌تر حاوی ۰.۰۸ تا ۰.۱۰ درصد و گوشت خوک حاوی ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ درصد آهن است.

او توضیح می‌دهد: «عضلاتی که فعالیت شدیدی دارند، در مقایسه با عضلات کم‌تحرک‌تر، حاوی مقادیر بیشتری میوگلوبین هستند. بنابراین، بهتر است بر قطعاتی از گوشت تمرکز کنید که رنگ تیره‌تر و غلیظ‌تری دارند.»

او می‌افزاید که اسید اسکوربیک (ویتامین ث) جذب آهن را افزایش می‌دهد؛ از این رو، فلفل دلمه‌ای، کلم، کلم بروکلی، گوجه‌فرنگی و سبزیجات برگ‌دار، مکمل‌های بسیار خوبی برای غذا‌های گوشتی محسوب می‌شوند. با این حال، کلید اصلی برای بازگرداندن سطح هموگلوبین به حالت طبیعی، شناسایی علت زمینه‌ایِ کاهش آن است.

او اظهار می‌دارد: «اگر سطح هموگلوبین پایین‌تر از حد نرمال باشد، مطمئن‌ترین گام نخست، مشورت با متخصص و سپس اصلاح رژیم غذایی است؛ به گونه‌ای که رژیم غذایی متعادل بوده و تمام نیاز‌های فیزیولوژیک بدن را تأمین کند.»

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: انواع گوشت ، گوشت قرمز و گوشت مرغ ، هموگلوبین ، تست هموگلوبین ، آهن
خبرهای مرتبط
غنی‌ترین غذا‌های سرشار از آهن
 9 منبع غذايی سرشار از آهن كه گوشت نيستند!
حقایقی که درباره مکمل‌های آهن نمی‌دانستید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶
هزینه ۱۰ میلیونی بابت درمان هر درصد سوختگی/ سخت شدن واردات تجهیزات سوختگی به دلیل تحریم
نماز، اولویت نخست تربیتی در وزارت آموزش و پرورش
چرا همه در درک ریاضیات عملکرد خوبی ندارند؟
برنامه روسیه برای اعزام کاوشگر فضایی به سیارک آپوفیس
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
طلوع مریخی ثبت شده توسط کنجکاوی: یک نمای پانورامای دقیق
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد