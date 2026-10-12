باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور النا لیتوینوا، مدیر گروه فناوری گوشت و فرآورده‌های گوشتی در دانشگاه بیوتکنولوژی روسیه، خاطرنشان می‌کند که محصولات حیوانی بهترین راهکار برای افزایش سطح هموگلوبین هستند.

به گفته لیتوینوا، محصولات حیوانی حاوی آهن «هِم» (Heme iron) هستند؛ شکلی از این عنصر که به آسانی توسط بدن جذب می‌شود. در گوشت، ۹۰ درصد از آهن هِم در بخش غیرپروتئینی «میوگلوبین» متمرکز است و ۱۰ درصد باقی‌مانده در هموگلوبین یافت می‌شود. سلول‌های روده می‌توانند مولکول هِم را به صورت دست‌نخورده جذب کنند که این امر نرخ بالای جذب آهن از گوشت را تضمین می‌کند.

میزان میوگلوبین بسته به نوع گوشت متفاوت است. برای مثال، گوشت گوساله جوان حاوی ۰.۰۱ تا ۰.۰۳ درصد آهن است؛ گوشت گاو بالغ حاوی ۰.۰۴ تا ۰.۰۶ درصد، گوشت گاو‌های مسن‌تر حاوی ۰.۰۸ تا ۰.۱۰ درصد و گوشت خوک حاوی ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ درصد آهن است.

او توضیح می‌دهد: «عضلاتی که فعالیت شدیدی دارند، در مقایسه با عضلات کم‌تحرک‌تر، حاوی مقادیر بیشتری میوگلوبین هستند. بنابراین، بهتر است بر قطعاتی از گوشت تمرکز کنید که رنگ تیره‌تر و غلیظ‌تری دارند.»

او می‌افزاید که اسید اسکوربیک (ویتامین ث) جذب آهن را افزایش می‌دهد؛ از این رو، فلفل دلمه‌ای، کلم، کلم بروکلی، گوجه‌فرنگی و سبزیجات برگ‌دار، مکمل‌های بسیار خوبی برای غذا‌های گوشتی محسوب می‌شوند. با این حال، کلید اصلی برای بازگرداندن سطح هموگلوبین به حالت طبیعی، شناسایی علت زمینه‌ایِ کاهش آن است.

او اظهار می‌دارد: «اگر سطح هموگلوبین پایین‌تر از حد نرمال باشد، مطمئن‌ترین گام نخست، مشورت با متخصص و سپس اصلاح رژیم غذایی است؛ به گونه‌ای که رژیم غذایی متعادل بوده و تمام نیاز‌های فیزیولوژیک بدن را تأمین کند.»

منبع: gazeta.ru