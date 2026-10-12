معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش از تصویب برون‌سپاری مراکز سوخت‌گیری هواپیمایی در قالب سه خوشه با هدف کاهش تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر با اشاره به اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: به منظور کاهش تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برون‌سپاری مراکز سوخت‌گیری هواپیمایی پس از انجام مطالعات مربوط، در قالب سه خوشه به تصویب رسیده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری اتخاذ شده است و واگذاری مراکز یادشده به شرکت‌های صاحب صلاحیت، پس از تهیه پیوست‌های فنی و مالی و طی تشریفات قانونی انجام خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش از بررسی و جمع‌بندی برنامه برون‌سپاری سایر فعالیت‌های باقی‌مانده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخش‌هایی از زنجیره تامین سوخت، از جمله انبارهای نفت، خبر داد.

عظیمی‌فر تاکید کرد: این اقدامات با هدف تفکیک وظایف تصدی‌گری از وظایف حاکمیتی در دست بررسی و پیگیری است.

منبع: شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی

برچسب ها: سوخت هواپیما ، سوخت گیری هواپیما
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
تعمیر و نگهداری هواپیما تنها چیزیه که به هیچ عنوان نباید دست بخش خصوصی بیافته
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