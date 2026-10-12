باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر با اشاره به اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: به منظور کاهش تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برون‌سپاری مراکز سوخت‌گیری هواپیمایی پس از انجام مطالعات مربوط، در قالب سه خوشه به تصویب رسیده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری اتخاذ شده است و واگذاری مراکز یادشده به شرکت‌های صاحب صلاحیت، پس از تهیه پیوست‌های فنی و مالی و طی تشریفات قانونی انجام خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش از بررسی و جمع‌بندی برنامه برون‌سپاری سایر فعالیت‌های باقی‌مانده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخش‌هایی از زنجیره تامین سوخت، از جمله انبارهای نفت، خبر داد.

عظیمی‌فر تاکید کرد: این اقدامات با هدف تفکیک وظایف تصدی‌گری از وظایف حاکمیتی در دست بررسی و پیگیری است.

منبع: شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی