باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سفر قریب‌الوقوع و رسمی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به استان آذربایجان‌شرقی، موضوع تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع مشکلات زیرساختی و رسیدگی به مطالبات اقتصادی و صنعتی استان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ مطالباتی که تحقق آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده توسعه تبریز و آذربایجان‌شرقی داشته باشد.

در همین راستا، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های استان در سفر رئیس‌جمهور، از ضرورت تسریع در اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه مراکز درمانی و احیای کارخانه ماشین‌سازی تبریز سخن گفت.

وی با تأکید بر اینکه سفر رئیس‌جمهور باید فرصتی برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی و رفع موانع پروژه‌های کلیدی استان باشد، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی با مسائل مهم و بعضاً انباشته‌شده‌ای در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، درمانی و صنعتی مواجه است که انتظار می‌رود در جریان این سفر، تصمیمات مشخص و مؤثری برای حل آنها اتخاذ شود.

انتقال آب ارس به تبریز؛ اولویتی که نباید قربانی تعلل شود

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پروژه انتقال آب ارس به تبریز را مهم‌ترین و ضروری‌ترین مطالبه استان در حوزه زیرساختی دانست و گفت: تأمین پایدار آب شرب تبریز و شهر‌های پیرامونی از موضوعات حیاتی استان است و اگر بارش‌های رحمت الهی نبود، امروز با بحران جدی آب مواجه بودیم.

جعفری‌آذر با اشاره به پیگیری‌های مکرر نمایندگان مجلس برای تسریع در اجرای این پروژه افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان انتظار داریم روند اجرای طرح انتقال آب ارس شتاب بیشتری بگیرد؛ چراکه مردم انتظار دارند این پروژه حیاتی هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و نگرانی‌ها درباره آینده تأمین آب برطرف شود.

وی همچنین راهکاری برای تأمین منابع مالی این پروژه پیشنهاد کرد و گفت: می‌توان از محل مطالبات مالی مربوط به سد مشترک قیزقلعه‌سی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز پروژه انتقال آب ارس استفاده کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تأکید کرد: انتظار داریم موضوع تأمین اعتبار و تسریع در اجرای این پروژه در صدر تصمیمات سفر رئیس‌جمهور به استان قرار گیرد.

آزادراه تبریز ـ زنجان؛ روکش آسفالت در حال تکمیل، روشنایی و خدمات همچنان مشکل‌دار

جعفری‌آذر در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان اظهار کرد: آزادراه تبریز ـ زنجان یکی از مهم‌ترین محور‌های ارتباطی کشور است که به دلیل فرسودگی آسفالت، نیاز جدی به بهسازی و روکش داشت.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری نمایندگان مجلس، عملیات بهسازی و روکش حدود ۲۰۰ کیلومتر از این مسیر در حال تکمیل است، اما مشکلات آزادراه صرفاً به کیفیت آسفالت محدود نمی‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت برخی امکانات این مسیر گفت: علائم راهنمایی و رانندگی، روشنایی و خدمات بین‌راهی در بخش‌هایی از آزادراه همچنان با مشکلات جدی مواجه است و لازم است برای رفع این نواقص نیز اقدامات اساسی انجام شود.

وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات آزادراه باید همزمان با عملیات بهسازی مسیر مورد توجه قرار گیرد تا مردم بتوانند از یک مسیر ارتباطی ایمن و استاندارد بهره‌مند شوند.

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری و کمبود قطار تهران ـ خاوران

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری را از دیگر مشکلات اساسی استان عنوان کرد و گفت: وضعیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان از نظر فرسودگی و تعداد وسایل نقلیه مناسب نیست و این موضوع نیازمند توجه ویژه دولت است.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل ریلی نیز اظهار کرد: در حال حاضر قطار مسیر خاوران به تهران به‌صورت یک روز در میان فعالیت می‌کند که پاسخگوی نیاز مسافران نیست و ضروری است ظرفیت خدمات ریلی این مسیر افزایش یابد.

جعفری‌آذر همچنین اتصال ایستگاه راه‌آهن خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز را از پروژه‌های مهم و ضروری استان برشمرد و افزود: این اتصال باید به هر شکل ممکن اجرایی شود؛ چه از طریق مسیر زیرزمینی و چه با استفاده از شیوه‌های ترکیبی، چراکه تکمیل این حلقه ارتباطی برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی استان ضروری است.

بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز باید از بلاتکلیفی خارج شود

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی آذربایجان‌شرقی گفت: بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت استان است که باید روند تکمیل آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: یکی از راهکار‌های تأمین منابع مالی این پروژه، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌هاست و انتظار داریم دولت با بهره‌گیری از این ظرفیت، زمینه تسریع در تکمیل بیمارستان را فراهم کند.

جعفری‌آذر همچنین با انتقاد از وضعیت بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز اظهار کرد: این بیمارستان که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، حدود ۷۰ سال قدمت دارد و به بیماران تبریز و سایر مناطق شمال‌غرب کشور خدمات ارائه می‌دهد، اما با وجود ضرورت بازسازی و نوسازی، سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش مسئولیت لازم در این زمینه شانه خالی می‌کند.

وی تأکید کرد: بیمارستانی با چنین قدمت و گستره خدمات‌رسانی نیازمند توجه جدی است و نمی‌توان نسبت به وضعیت زیرساختی آن بی‌تفاوت بود.

جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفری سهند و ضرورت احداث بیمارستان

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به افزایش جمعیت شهر جدید سهند گفت: جمعیت این شهر از ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته، اما زیرساخت‌های درمانی آن متناسب با جمعیت توسعه نیافته است.

وی افزود: احداث بیمارستان یا دست‌کم یک مرکز درمانی در سطح بیمارستان در شهر سهند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه بخش قابل توجهی از ساکنان این شهر توانایی مالی مراجعه مستمر به مراکز درمانی تبریز یا استفاده از خدمات بخش خصوصی را ندارند.

جعفری‌آذر تأکید کرد: توسعه خدمات درمانی در سهند باید به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم این شهر در سفر رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گیرد.

ماشین‌سازی تبریز شناسنامه صنعت آذربایجان است؛ نباید واگذار شود

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش مهم دیگری از این مصاحبه، با تأکید بر ضرورت احیای کارخانه ماشین‌سازی تبریز، نسبت به واگذاری این مجموعه صنعتی به بخش خصوصی هشدار داد.

وی اظهار کرد: ماشین‌سازی تبریز شناسنامه صنعت آذربایجان و یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر صنعتی کشور است؛ مجموعه‌ای که نه‌تنها تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی، بلکه به معنای واقعی کلمه کارخانه‌ساز است و نمونه مشابهی با این ظرفیت و جایگاه در کشور ندارد.

جعفری‌آذر با اشاره به ساختار صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: بخش عمده صنعت استان در اختیار بخش خصوصی است و این موضوع در کنار مزایای فراوان، آسیب‌پذیری‌هایی نیز دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر مالکان برخی واحد‌های صنعتی با مشکلاتی مواجه شوند یا حتی فوت کنند، ممکن است اشتغال صد‌ها کارگر تحت تأثیر قرار گیرد.

وی افزود: به همین دلیل، حفظ و احیای مجموعه‌ای راهبردی همچون ماشین‌سازی تبریز اهمیت مضاعفی دارد و نباید آینده این کارخانه مهم صنعتی با تصمیمات غیرکارشناسی به مخاطره بیفتد.

احیای ماشین‌سازی از محل مولدسازی املاک؛ مدیریت متخصص جایگزین واگذاری شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با ارائه پیشنهادی برای تأمین منابع مالی احیای ماشین‌سازی اظهار کرد: می‌توان از ظرفیت مولدسازی زمین‌ها و مجتمع‌های متعلق به این شرکت در محدوده ائل‌گلی تبریز برای تأمین منابع مورد نیاز احیای کارخانه استفاده کرد.

وی افزود: ماشین‌سازی باید با بهره‌گیری از مدیری مطمئن، متخصص و توانمند، تحت نظارت دولت اداره شود تا زمینه بازگشت این مجموعه به جایگاه واقعی خود فراهم شود.

جعفری‌آذر در عین حال تصریح کرد: اگر اصراری بر واگذاری این مجموعه وجود دارد، پیشنهاد ما این است که ماشین‌سازی تبریز به مجموعه صنایع وابسته به وزارت دفاع واگذار شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی، فنی و صنعتی این بخش، مسیر رشد و احیای کارخانه هموار شود.

شهید رئیسی ماشین‌سازی را از فهرست واگذاری خارج کرد؛ زیبنده نیست پزشکیان آن را واگذار کند

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری تصمیم دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی درباره ماشین‌سازی تبریز گفت: شهید جمهور، آیت‌الله رئیسی، در دوران ریاست‌جمهوری خود با وجود اینکه اهل مشهد بود، کارخانه ماشین‌سازی تبریز را از فهرست واگذاری‌های دولت خارج کرد.

وی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان برخاسته از تبریز و آشنا با ظرفیت‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی است، تأکید کرد: زیبنده نیست مجموعه‌ای که در دولت شهید رئیسی از فهرست واگذاری خارج شد، در دوران ریاست‌جمهوری فردی برخاسته از تبریز به بخش خصوصی واگذار شود.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: اگر مدیران حرفه‌ای، متخصص و آشنا به صنعت در رأس ماشین‌سازی تبریز قرار گیرند، قطعاً اتفاقات مبارکی در این مجموعه رقم خواهد خورد و می‌توان شاهد احیای ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی این کارخانه بود.

وی تأکید کرد: ماشین‌سازی تبریز ظرفیتی راهبردی برای صنعت استان و کشور است و تصمیم‌گیری درباره آینده آن باید با نگاه بلندمدت، کارشناسی و با اولویت حفظ تولید و اشتغال انجام شود.

انتظار از سفر رئیس‌جمهور؛ تصمیمات اجرایی برای مطالبات اساسی استان

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پایان با تأکید بر اهمیت سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی گفت: انتظار می‌رود در جریان این سفر، موضوعاتی همچون تسریع در انتقال آب ارس، رفع مشکلات راه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل، تکمیل پروژه‌های درمانی و تعیین تکلیف آینده ماشین‌سازی تبریز در اولویت تصمیمات دولت قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های مهم و رفع بخشی از مشکلات زیرساختی و اقتصادی استان شود.