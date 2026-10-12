ستاره شناسان سیگنالی مرموز را در زمین دریافت کرده‌اند که حامل اطلاعاتی درباره کیهان در مراحل اولیه پیدایش آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اخترشناسان یک «انفجار رادیویی سریع» (FRB) را شناسایی کرده‌اند که پیش از رسیدن به زمین، مسافتی را به مدت تقریبی ۱۰ میلیارد سال طی کرده و حامل اطلاعاتی درباره کیهان در مراحل اولیه پیدایش آن است.

این رصد، دانشمندان را به دورانی بازمی‌گرداند که عمر کیهان تنها ۳ میلیارد سال بود (۳ میلیارد سال پس از بیگ‌بنگ)؛ کشفی که رکورد پیشین را بیش از دو برابر ارتقا می‌دهد.

شناسایی اولیه این انفجار — که با نام «FRB ۲۰۲۴۰۳۰۴B» ثبت شده است — با استفاده از تلسکوپ «میرکت» (MeerKAT) در آفریقای جنوبی و در چارچوب پروژه «MeerTRAP» صورت گرفت. سپس تیم پژوهشی برای شناسایی دقیق کهکشان میزبان، از تلسکوپ فضایی جیمز وب بهره برد.

یافته‌های کلیدی این پژوهش (که در نشریه Science منتشر شده است):

ویژگی‌های کهکشان میزبان: مشخص شد که منشأ این سیگنال، کهکشانی کوچک است که از نظر عناصر شیمیایی سنگین فقیر بوده، اما فعالیت‌های شدید ستاره‌زایی از خود نشان می‌دهد.  

منشأ احتمالی: ویژگی‌های این کهکشان، فرضیه ناشی شدن انفجار از یک «مگنتار جوان» را تقویت می‌کند؛ مگنتار نوعی ستاره نوترونی با میدان مغناطیسی بسیار قوی است که پس از انفجار یک ستاره عظیم (ابرنواختر) شکل می‌گیرد. با این حال، احتمال ناشی شدن این پدیده از برهم‌کنش یا ادغام ستاره‌های نوترونی قدیمی‌تر نیز همچنان به عنوان توضیحی جایگزین و محتمل مطرح است.

اهمیت علمی کشف: این انفجار گذرا و دوردست، فرصتی استثنایی برای مطالعه «محیط میان‌کهکشانی» فراهم می‌کند؛ محیطی شامل ماده‌ای که میان کهکشان‌ها پراکنده شده و رصد مستقیم آن دشوار است. تحلیل تغییرات سیگنال در حین عبور از فضا به دانشمندان کمک می‌کند تا توزیع ماده و تکامل کهکشان‌ها را در مراحل اولیه کیهان درک کنند.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: سیگنال ، مرموز ، کره زمین ، فضا ، کیهان
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