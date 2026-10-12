مطالعه‌ای جدید پیامد‌های احتمالی سلامت ناشی از استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال را شناسایی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نشریه علمی «لنست» (The Lancet) مجموعه‌ای از مقالات را منتشر کرد که در آنها دانشمندان ۱۲۱ مطالعه شامل ۹ میلیون فرد زیر ۲۵ سال را بررسی کردند. آنها به نتیجه‌ای محتاطانه دست یافتند: استفاده مشکل‌ساز از رسانه‌های دیجیتال با افت سلامت روان، اختلالات خواب و کاهش فعالیت بدنی مرتبط است.

با این حال، لوئیز هالی، پژوهشگر «آزمایشگاه DTH»، اذعان کرد که این ارتباط ضعیف است و شواهد همچنان قطعی نیستند، زیرا شرکت‌ها از اشتراک‌گذاری داده‌های خود خودداری می‌کنند.

او اظهار داشت که دولت‌ها به شرکت‌های فناوری اجازه داده‌اند تا بر اساس قوانین خود فعالیت کنند؛ امری که منجر به شکل‌گیری مدل‌های تجاری مبتنی بر جلب توجه و جمع‌آوری داده‌ها شده و سلامت را به دغدغه‌ای ثانویه بدل کرده است.

اگرچه شواهدِ پیوند میان استفاده مشکل‌ساز از رسانه‌های دیجیتال و کاهش سلامت روان، کیفیت خواب و فعالیت بدنی قطعی نیست، اما این موضوع نیازمند اقدامی هماهنگ در سطح جهانی است.

فالک مولر-ریمن‌اشنایدر، پژوهشگر دیگر همین آزمایشگاه، هشدار داد: «اگر فردی روزانه بیش از دو ساعت را صرف کار با ابزار‌های دیجیتال کند، جهان سالانه حدود ۲.۸ میلیون سال از عمر سالم را به دلیل افسردگی و ۲۴۰ هزار سال را به دلیل چاقی از دست می‌دهد.»

نویسندگان این مطالعه همچنین پیشنهاد‌هایی ارائه می‌دهند، از جمله: ارزیابی محصولات دیجیتال جدید برای شناسایی خطرات احتمالی پیش از عرضه آنها، تدوین استاندارد‌های بین‌المللی از طریق سازمان بهداشت جهانی، و تشکیل نهادی برای نظارت بر آسیب‌های احتمالی هوش مصنوعی به جوانان. به باور نویسندگان، صرفِ ممنوع کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی کافی نیست؛ آنها در عوض راهکار‌های متعددی را پیشنهاد می‌کنند، از جمله:

الزام شرکت‌های فناوری به ارزیابی محصولات یا قابلیت‌های جدید از نظر آسیب‌های احتمالی پیش از عرضه، و اشتراک‌گذاری داده‌ها با پژوهشگرانی که در راستای منافع عمومی فعالیت می‌کنند.  

ایجاد یک توافق‌نامه حکمرانی جهانی با تسهیل‌گری سازمان بهداشت جهانی برای تعیین استاندارد‌های پایه، به‌گونه‌ای که ضعف مقررات در یک کشور، پیشرفت‌های حاصل‌شده در کشور‌های دیگر را تضعیف نکند.  

تشکیل یک نهاد بین‌المللی اختصاصی برای نظارت بر آسیب‌های ناشی از هوش مصنوعی به کودکان و جوانان.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: استفاده از گوشی در هنگام غذا خوردن ، موبایل ، استفاده از موبایل ، فناوری ، فضای مجازی
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