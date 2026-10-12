باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - احمد فریسات مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ، از تخریب چهار باب کومه موسوم به «دوشه» که برای شکار پرندگان مهاجر مورد استفاده قرار می‌گرفت، در بخشی از حوزه استحفاظی این تالاب خبر داد.

او افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از شکار غیرمجاز و در راستای برنامه‌های حفاظتی مرتبط با روز جهانی پرندگان مهاجر، با همراهی مأموران حاضر در منطقه انجام شد.

مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و برخورد با زمینه‌های ایجاد تخلفات شکار در محدوده تالاب تأکید کرد.