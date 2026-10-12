باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسن پور اظهار کرد: این آثار در آخرین جلسه کمیته ثبت میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسیدند که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت حفاظت از میراث طبیعی استان و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در سطح ملی باشد.

وی افزود: ثبت این جاذبه‌ها در فهرست آثار طبیعی کشور، گامی مهم در راستای صیانت از میراث طبیعی لرستان، معرفی ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری و فراهم‌کردن زمینه توسعه گردشگری پایدار در استان است.

حسن پور با اشاره به برخورداری لرستان از ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر طبیعی، بر ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند و معرفی بیشتر آنها در سطح ملی تاکید کرد.

باغ گیاه شناسی خرم آباد معروف به باغ گیاه شناسی زاگرس به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی جنگل‌های زاگرس و انجام تحقیقات گیاه شناسی در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار از اراضی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان در حاشیه غربی دریاچه کیو احداث و سال ۹۵ افتتاح شد.

تنگه کول پیر نیز در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرق شهر خرم آباد قرار دارد و یکی از منحصربه‌فردترین تنگه‌های لرستان و نام محلی آن تنگه مریژلو است

تنگه کول پیر آن‌قدر ارتفاع زیادی دارد، که انگار وارد یک دره عمیق شده‌اید، جنس سنگ‌های تنگه شبیه به سنگ‌های گرانیت مشکی بزرگ و صدای ریزش آب از آبشارِ انتهای تنگه، در تمام طول مسیر طنین انداز می‌شود.

تخت چُو نیز یک جاذبه طبیعی و گردشگری زیبا در شهر پلدختر با چشم‌انداز‌های طبیعی فوق‌العاده و موقعیت منحصر‌به‌فرد میان کوه‌های زاگرس است.

تخت چُو در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی واقع شده است و می‌تواند مکانی عالی برای علاقه‌مندان به طبیعت و کوهنوردی باشد.

منبع: میراث فرهنگی لرستان