باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در منطقه ۱۱ شیراز، با زیربنای یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع و در چهار طبقه احداث و تجهیز شده است؛ مجموعه‌ای فرهنگی که با برخورداری از ۱۹ هزار جلد کتاب و امکانات متنوع مطالعاتی، آموزشی و خلاقیت‌محور، با هدف ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی و گسترش فرصت‌های یادگیری فعالیت خواهد کرد.

این کتابخانه در بلوار جانبازان، خیابان فال‌اسیری شیراز احداث شده و با برخورداری از فضا‌های متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی، رویکردی فراتر از کتابخانه‌های سنتی را دنبال می‌کند.

فراهم‌کردن زمینه مطالعه، آموزش، مهارت‌آموزی، پرورش خلاقیت و تعاملات فرهنگی از جمله اهداف پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه است.

کتابخانه فرشتگان میناب با بهره‌مندی از بخش‌های تخصصی و فضا‌های چندمنظوره، امکان استفاده گروه‌های مختلف سنی از خدمات فرهنگی و آموزشی را فراهم می‌کند.

بخش کودک و نوجوان، خانه تجربه کودک، اتاق علم و خلاقیت، ساخت‌کده، سالن‌های مطالعه عمومی، فضا‌های مطالعه اختصاصی و بخش ویژه سالمندان با عنوان «خردمندان» از جمله بخش‌های این مجموعه به شمار می‌روند.

همچنین اتاق جلسات، نگارخانه، مخزن کتاب، بخش مرجع، بخش نشریات و آرشیو نشریات در کنار فضا‌های مرتبط با مهارت‌آموزی و نوآوری، مجموعه‌ای متنوع از امکانات فرهنگی و آموزشی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

توسعه خدمات کتابخانه‌ای با تکیه بر فناوری‌های نوین

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات کتابخانه‌ای، از ویژگی‌های این مجموعه است؛ رویکردی که با هدف افزایش کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی و پاسخگویی به نیاز‌های متنوع مخاطبان در گروه‌های سنی مختلف دنبال می‌شود.

این کتابخانه با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز احداث شده و طراحی و تجهیز آن با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی انجام گرفته است.

نامی برای زنده نگه‌داشتن یاد دانش‌آموزان شهید میناب

نام‌گذاری این مجموعه به نام «فرشتگان میناب»، یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب در جنگ رمضان را در قالب فضایی فرهنگی و آموزشی ماندگار می‌کند؛ مکانی که در کنار ترویج کتاب‌خوانی و افزایش دسترسی به منابع دانشی، بستری برای رشد فکری کودکان و نوجوانان، تقویت مهارت‌های یادگیری و گسترش فعالیت‌های فرهنگی شهروندان خواهد بود.

احداث کتابخانه عمومی فرشتگان میناب در منطقه ۱۱ شیراز را می‌توان گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهر، توزیع متوازن‌تر امکانات مطالعاتی و آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای بهره‌مندی شهروندان شرق شیراز از فضا‌های فرهنگی دانست.