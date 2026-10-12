رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که روسیه در حالی به اوکراین حمله می‌کند که رئیس جمهور آمریکا آتش‌بس انرژی را اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت روسیه در حالی به حملات خود علیه اوکراین ادامه می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از پیشنهاد آتش‌بس در حوزه انرژی سخن گفته است. زلنسکی با اشاره به شبکه اجتماعی متعلق به ترامپ گفت: «پوتین تروث سوشال را نمی‌خواند.»

او در سخنرانی ویدئویی در مجمع امنیتی ورشو گفت: «اگر روسیه در زمستان با آتش‌بس در حوزه انرژی موافقت نکند، ما پاسخ خواهیم داد.»

زلنسکی گفت اوکراین بلافاصله از پیشنهاد ترامپ حمایت کرده و دولتش پیش‌تر نیز در سال جاری اقدام‌های مشابهی را پیشنهاد داده بود. به گفته او، اوکراین تنها یک پالایشگاه نفت دارد و برای تأمین انرژی به واردات و کمک‌های خارجی وابسته است؛ حملات روسیه به زیرساخت‌ها نیز موجب قطعی روزانه برق در این کشور شده است.

او افزود نیرو‌های اوکراینی شب گذشته از حمله به پالایشگاه‌های روسیه خودداری کردند، اما یک موشک روسی تأسیسات تولید گاز در اوکراین را هدف قرار داد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
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