جلسات رسیدگی به دو پرونده مهم و کثیرالشاکی استان آذربایجان غربی، صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی نژاد رئیس‌کل دادگستری استان، با حضور در جلسات، روند رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان را از نزدیک بررسی کرد.

وی از قضات رسیدگی‌کننده خواست با سرعت و دقت به هر دو پرونده رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام کنند تا شکات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق خود برسند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین تأکید کرد هنگام صدور رأی، پاسخ به دفاعیات وکلای طرفین در متن دادنامه درج شود تا آنان اطمینان یابند لوایح دفاعی‌شان به‌دقت بررسی شده است.

این پرونده ها شامل یک پرونده ۲۶جلدیِ در حال رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است که در آن، بیش از ۳۴۰ شاکی و مالباخته علیه متهمان، به اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شکایت کرده‌اند.

در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است، ۳۷ متهم به اتهام تشکیل باند کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، در برابر دو شاکی محاکمه می‌شوند.