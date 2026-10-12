باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین رزمایش بزرگ «جانفدایان» در شهر دهدشت با تجلیل از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه و آنچه دفاع مقدس سوم نامیده می‌شود با شناخت درست از وظیفه خود و تبعیت از رهبری مسئولیت‌شان را به‌خوبی انجام دادند و توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌های مختلف دفاع از انقلاب افزود: شناخت وظیفه به‌تنهایی کافی نیست بلکه عمل به آن اهمیت دارد و مردم ایران با درک شرایط و شناخت مسئولیت خود در بزنگاه‌های حساس به میدان آمدند و از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تجلیل از اقشار مختلف مردم به‌ویژه زنان، جوانان، نوجوانان، پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: شما پرچمداران عزت و شرف ایران اسلامی و قهرمانان این مرزوبوم هستید و حضور آگاهانه مردم در میدان‌های دفاع از کشور جلوه‌ای از ایمان، شجاعت و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب است.

فلاح‌زاده با قدردانی از حضور زنان در اجتماعات مردمی، گفت: در روز‌های گرم و شب‌های سرد زنان و مردان این سرزمین در کنار یکدیگر در میدان حاضر شدند و در برابر جنگ و توطئه‌های آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادگی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به علمای گذشته و حال استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله آیت‌الله ملک‌حسینی و آیت‌الله تقوی‌مقدم بر نقش شخصیت‌های دینی و انقلابی در هدایت جامعه و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد.

جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه ارتباط خود با رزمندگان کهگیلویه در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن و قدردانی از مجاهدت پیشکسوتان جبهه و جنگ، تصریح کرد: در طول سال‌های دفاع مقدس و مقاطع بعدی توفیق همراهی با رزمندگان و بسیجیان این منطقه را داشته‌ام؛ مردانی مؤمن، متعهد، مخلص، شجاع و برخوردار از روحیه ایثار که در میدان‌های دشوار دفاع از کشور حضور داشتند.

وی با اشاره به سیره امام حسین (ع) و فلسفه قیام عاشورا، اظهار کرد: امام حسین (ع) برای احیای سیره و سنت پیامبر اسلام (ص) به میدان آمد و در این مسیر با جریان‌هایی مواجه شد که در برابر حقیقت ایستادند و خاندان آن حضرت را به اسارت بردند.

فلاح‌زاده با بیان اینکه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی بر احیای اسلام ناب محمدی تأکید داشتند، افزود: انقلاب اسلامی با هدف احیای اسلام ناب، مقابله با قرائت‌های انحرافی و ایستادگی در برابر جریان‌های تکفیری و خرافه‌گرا شکل گرفت.

وی با اشاره به مفهوم قرآنی آیه «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ» تأکید کرد: اسلام مورد تأکید امامین انقلاب، اسلامی مبتنی بر رحمت در میان مؤمنان و ایستادگی در برابر دشمنان است؛ اسلامی که باید در عرصه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حمله رژیم بعث عراق به ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب با فشار‌ها و تهدید‌های متعددی روبه‌رو شد و در دوران جنگ تحمیلی نیز رژیم بعث عراق با حمایت قدرت‌های خارجی جنگ گسترده‌ای را علیه کشور آغاز کرد.

وی با تأکید بر ماهیت اعتقادی تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی و همچنین مواضع امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب درباره اهداف دشمنان، گفت: دشمنی‌ها صرفاً بهانه‌های سیاسی و نظامی نیست بلکه بخش مهمی از این تقابل به اختلاف در مبانی فکری و اعتقادی بازمی‌گردد.

فلاح‌زاده با اشاره به حوادث و خسارات ناشی از جنگ اخیر از شهادت رهبر انقلاب، کودکان و دیگر شهروندان به‌عنوان بخش‌هایی از تلخی‌های این دوره یاد کرد و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشت.

وی با تجلیل از مردم کهگیلویه و بویراحمد این استان را منطقه‌ای برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و طبیعی توصیف کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد با وجود ظرفیت‌های فراوان همچنان با محرومیت‌هایی مواجه است و رسیدگی به مسائل و مشکلات آن باید در شمار وظایف مهم مسئولان قرار گیرد.

جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن، تصریح کرد: نیرو‌های مسلح از ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سپاه پاسداران در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور و مقابله با تهدید‌های خارجی تلاش کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و پیامد‌های منطقه‌ای تحولات نظامی، اظهار کرد: تحولات امنیتی منطقه نشان داده است که اتکای صرف به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت پایدار را برای کشور‌های منطقه تأمین کند و امنیت باید با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، همکاری منطقه‌ای و اراده ملت‌ها دنبال شود.

فلاح‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت در تحولات منطقه و تشریح توان عملیاتی این گروه‌ها در برابر ارتش رژیم صهیونیستی، افزود: مقاومت لبنان توانسته است ضربات قابل‌توجهی به نیرو‌ها و تجهیزات نظامی این رژیم وارد کند.

وی با اشاره به اقدامات گروه‌های مقاومت در عراق علیه پایگاه‌های آمریکا، گفت: تحولات منطقه و حملات انجام‌شده به مواضع نظامی آمریکا معادلات امنیتی را تحت تأثیر قرار داده است.

جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر پیوند میان توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نقش گروه‌های مقاومت، ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی را از عوامل مؤثر در تحولات منطقه دانست.

وی با تجلیل از حضور مردم در دومین رزمایش بزرگ جانفدایان در دهدشت بر اهمیت حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه مقاومت، پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و توجه به ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق محروم از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد.