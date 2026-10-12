با تصمیم اعضای شورای سیاستگذاری و حکم معاون هنری وزارت فرهنگ، آرش امینی دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای سیاستگذاری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضائی مدیر کل دفتر موسیقی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی و اعضای شورا متشکل از بهزاد عبدی، محمد الهیاری فومنی، زیدالله طلوعی، آذر هاشمی، پدرام جوادزاده و سیدمحمدحسین نواب تشکیل شد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه، فراهم‌کردن شرایط حضور هرچه بیشتر هنرمندان و ارائه برنامه‌هایی متناسب با ظرفیت‌های موسیقی ایران و انتظارات مخاطبان را از اصلی ترین اهداف جشنواره موسیقی فجر دانست و گفت: با توجه به برگزاری جشنواره موسیقی جوان در ماه‌های آینده، فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای تازه موسیقی ایران وجود دارد و می‌توان از ظرفیت این هنرمندان در جشنواره موسیقی فجر نیز بیشتر استفاده کرد.

وی افزود: شاهنامه‌خوانی و سنت‌های موسیقایی مناطق مختلف از ظرفیت‌هایی هستند که می‌تواند در طراحی برنامه‌های جشنواره با نگاه ویژه ای به آنها پرداخته شود.

شفیعی در ادامه، گسترش ارتباطات جشنواره موسیقی فجر با دیگر رویدادهای هنری را مهم ارزیابی و اظهار کرد: موسیقی فیلم، موسیقی تئاتر و دیگر شکل‌های تعامل موسیقی با هنرهای نمایشی و تصویری می‌توانند جایگاه پررنگ‌تری در جشنواره پیدا کنند. این ارتباط می‌تواند زمینه همکاری میان جشنواره موسیقی فجر و جشنواره‌های سینما و تئاتر را فراهم کند و به معرفی آهنگسازان، آثار و تجربه‌های مشترک میان این حوزه‌ها بینجامد.

در پایان این جلسه و بنا بر تصمیم اعضای شورای سیاستگذاری، آرش امینی برای دومین دوره متوالی، به عنوان دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر انتخاب شد.

منبع: وزارت فرهنگ

برچسب ها: جشنواره موسیقی فجر ، موسیقی
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