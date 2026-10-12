باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: امروز ۲۰ مهر، روز ملی مدیریت بحران است؛ بحران حادثه‌ای غیرمعمولی است که به‌طور ناگهانی پیش می‌آید و منجر به آسیب می‌شود و مدیریت بحران، مدیریت آسیب‌های ناشی از آن و یا کاهش خسارات است. مدیریت بحران شامل چهار بخش اصلی پیشگیری، آمادگی، مقابله یا پاسخ و بازسازی و بازتوانی است.

او افزود: اغلب دستگاه‌های استانی جزئی از ستاد مدیریت بحران هستند. کارگروه هم‌اندیشی رسانه برای برنامه‌ریزی برنامه‌های رسانه‌ایِ این هفته برگزار شده است. در هفته مدیریت بحران که روز آن به‌عنوان «کاهش خطر، مقابله و مشارکت» نام‌گذاری شده است، برنامه‌های زیادی از جمله تجلیل از امدادگران، تجلیل از آتش‌نشان‌ها، آموزش عمومی به مردم، دهیاران و شهرداران، تبلیغات محیطی، پیام‌های هشداردهنده، بازدید از پروژه‌ها و... پیش‌بینی شده است.

آخوندی بیان کرد: قرارگاهی با عنوان «ایران من» داریم که بخش خصوصی و مردم را به بخش حاکمیتی و دولتی متصل می‌کند؛ در این راستا ۲۵ تفاهم‌نامه با بخش خصوصی امضا کردیم.

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مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: هماهنگی در استان به‌واسطه تعهد و اخلاق‌مداری بالاست و اقدامات خوبی در خصوص حوادث صورت گرفته و می‌گیرد؛ مردم مواردی را که به ما ارتباط دارد جهت رفع مسئله، اطلاع دهند. تلاش می‌شود تا حد امکان از خسارات، خصوصاً خسارات جانی جلوگیری شود.

او عنوان کرد: در خصوص هشدار هواشناسی که در کشور مبنی بر باران و سیل صادر شده، ۲۷ استان از این موضوع متأثر می‌شوند که استان درصد تأثیر پایینی داشته و جای نگرانی نیست، با این حال نیز اقدامات مدیریت بحران و جلوگیری از خسارات و آسیب صورت گرفته است.