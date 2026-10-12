معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از ازسرگیری اعزام‌های هوایی به عتبات عالیات خبر داد و اعلام کرد: ظرفیت‌های جدید برای حدود ۲۰ هزار نفر نیز تا ۱۵ آبان‌ماه در سامانه عتبات فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، مرتضی آقایی با تشریح روند اعزام‌های عتبات عالیات اظهار کرد: اعزام‌های هوایی به عراق که در مقطعی کوتاه به دلیل برقرار نبودن پرواز‌ها متوقف شده بود، از سر گرفته شده و در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر، اعزام‌های زمینی و هوایی عتبات عالیات در قالب بسته‌های متنوع و با شرایط مختلف در حال انجام است و متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط و ترجیحات خود از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به فراهم‌شدن ظرفیت‌های جدید برای متقاضیان گفت: حدود ۲۰ هزار ظرفیت تا ۱۵ آبان‌ماه در سامانه عتبات ایجاد شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی atabatorg.haj.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: عتبات عالیات ، حج و زیارت
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