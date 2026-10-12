نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد این کشور نه به اوکراین کمک نظامی خواهد کرد و نه اجازه عبور محموله‌های تسلیحاتی از خاک خود را می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که بوداپست نه به اوکراین سلاح ارسال خواهد کرد و نه اجازه عبور محموله‌های تسلیحاتی از خاک این کشور را می‌دهد.

ماگیار در یک نشست خبری گفت: «مجارستان قصد ندارد هیچ‌گونه کمک نظامی به اوکراین ارائه کند و اجازه عبور محموله‌های تسلیحاتی از خاک خود را نیز نخواهد داد.»

او همچنین بر اهمیت حقوق اقلیت مجار در منطقه زاکارپاتیا، واقع در غرب اوکراین، تاکید کرد و افزود که برای حل این مسئله توافقی حاصل شده است.

نخست‌وزیر مجارستان پس از روی کار آمدن اعلام کرد که قصد دارد روابطی عمل‌گرایانه با روسیه حفظ کند و به‌ویژه بر اهمیت همکاری در زمینه تامین انرژی تاکید کرد.

با این حال، رویکرد طرفدار اروپای او با سیاست‌های ویکتور اوربان، نخست‌وزیر پیشین مجارستان، تفاوت دارد؛ اوربان به‌شدت با تحریم‌ها مخالفت می‌کرد و روابط اقتصادی نزدیکی با مسکو داشت.

با این حال وزارت خارجه فعلی مجارستان نیز روسیه را قدرتی تاثیرگذار توصیف کرده و تاکید کرده است که بوداپست همچنان برنامه‌ای برای ارسال سلاح به اوکراین ندارد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ارسال سلاح ، روسیه و اروپا
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