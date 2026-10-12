شرفی درباره هدف قرار گرفتن کلانتری‌ها در جریان حملات دشمن اظهار کرد: به اعتقاد من، هدف دشمن صرفاً وارد کردن خسارت مادی به نیروی انتظامی نبود، بلکه تلاش داشت مانع تداوم خدمت‌رسانی این نیرو به مردم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا، در حاشیه مراسم اجلاسیه شهدای انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با مجرمان را از مأموریت‌های اصلی پلیس برشمرد و اظهار کرد: فراجا در کنار اقدامات پیشگیرانه، مقابله با سرقت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برخورد با انواع قاچاقی را که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، دنبال می‌کند.

وی تأمین امنیت، برقراری نظم عمومی و کنترل عبور و مرور را از دیگر وظایف نیروی انتظامی دانست و افزود: مأموریت‌های پلیس در حوزه‌های مختلف با هدف حفظ امنیت جامعه و مقابله با جرایم انجام می‌شود.

شرفی درباره هدف قرار گرفتن کلانتری‌ها در جریان حملات دشمن اظهار کرد: به اعتقاد من، هدف دشمن صرفاً وارد کردن خسارت مادی به نیروی انتظامی نبود، بلکه تلاش داشت ارتباط و پیوند میان مردم و پلیس را از بین ببرد و مانع تداوم خدمت‌رسانی این نیرو به مردم شود.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به ارتباط مردم با نیروهای انتظامی گفت: دشمن از این واقعیت غافل بود که پلیس در کنار مردم و برای تأمین امنیت آنان خدمت می‌کند و چنین اقداماتی نمی‌تواند پیوند میان مردم و خادمان امنیت را از بین ببرد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تداوم مأموریت‌های پلیس بیان کرد: در این شرایط، با طراحی راهکارهای عملیاتی و با محوریت شعار «هر واحد گشتی، یک کلانتری»، تلاش شد خدمات انتظامی در مناطق مختلف استمرار پیدا کند و خللی در تأمین امنیت مردم به وجود نیاید.

آمادگی کامل پلیس برای مقابله با تهدیدات احتمالی

شرفی در تشریح وضعیت آمادگی فراجا برای مواجهه با تهدیدات احتمالی نیز گفت: اقدامات لازم برای بازسازی و سازماندهی نیروی انسانی انجام شده و نیازمندی‌ها و جنگ‌افزارهای مورد نیاز برای مقابله با دشمن نیز تأمین شده است.

وی با اشاره به انجام تمرینات مورد نیاز خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در تمام سطوح آمادگی لازم را دارد و با آمادگی کامل برای دفاع از امنیت مردم و انجام مأموریت‌های خود در صحنه حضور خواهد داشت.

برچسب ها: فراجا ، پلیس ، کردستان ، سنندج ، اجلاسیه شهدا ، مصاحبه
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