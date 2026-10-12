پلیس گیلان از کشف ۱۳ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، دستگیری عامل انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی و توقیف یک خودروی هنجارشکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ عباس حقیقی‌نیا، فرمانده انتظامی تالش از کشف ۱۳ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۱۸ میلیارد ریال و دستگیری ۳ متهم در این شهرستان خبر داد.

به گفته او، در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی پس از شناسایی محل‌های استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز و هماهنگی قضایی، از ۲ منزل و یک مغازه بازرسی کردند و در این عملیات ۱۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ۳ متهم ۲۷، ۳۱ و ۳۳ ساله دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی تالش افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری عامل انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی صومعه‌سرا

سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا هم گفت: در پی پایش فضای مجازی، فردی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با اغتشاشات و محتوای منتسب به جرائم علیه امنیت ملی کرده بود، شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

دستگیری عامل انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی صومعه‌سرا

او افزود: متهم ۳۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

بازگشت بیش از ۲ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی در سیاهکل

سرهنگ کمیل ابراهیمی، فرمانده انتظامی سیاهکل نیز اظهار داشت: در پی مراجعه ۲ شهروند به پلیس فتا و اعلام کلاهبرداری با ترفند ارائه رسید انتقال وجه جعلی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

بازگشت بیش از ۲ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی در سیاهکل

او افزود: مأموران پس از بررسی موضوع و با هماهنگی قضایی، حساب‌های مقصد را مسدود کردند و وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان بازگردانده شد. فرمانده انتظامی سیاهکل از شهروندان خواست در معاملات اینترنتی و خرید و فروش، از تحویل کالا پیش از اطمینان از واریز واقعی وجه به حساب خودداری کنند.

توقیف خودروی هنجارشکن در گیلان

پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان نیز از توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در پی انتشار کلیپی از رفتار‌های هنجارشکنانه آن در فضای مجازی خبر داد.

بنا بر این گزارش؛ در پی انتشار تصاویری از هنجارشکنی و خلاف عفت عمومی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در فضای مجازی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از شناسایی خودرو و انجام اقدامات قانونی، این وسیله نقلیه توقیف شد.

توقیف خودروی هنجارشکن در گیلان

پلیس تأکید کرد: با هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون که موجب اخلال در نظم عمومی شود، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، برخورد قانونی
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