هوشنگ توکلی، کورش زارعی و اصغر خلیلی به عنوان داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مدیر رسانه رویداد، هوشنگ توکلی، کورش زارعی و اصغر خلیلی به عنوان داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند. طی حکمی از سوی محمد کاظم‌تبار، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، هیئت داوران بخش «افق مقاومت» این رویداد هنری معرفی شدند.

براساس این حکم، هوشنگ توکلی، کوروش زارعی و اصغر خلیلی به عنوان اعضای هیئت داوران، ارزیابی آثار راه یافته به بخش «افق مقاومت» این دوره از جشنواره را بر عهده خواهند داشت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، جشنواره بین‌المللی
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