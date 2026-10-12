باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشست خبری روز ملی روستا و عشایر و مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان امور عشایر ایران، با تأکید بر نقش راهبردی عشایر در صیانت از مرزهای کشور، از ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی رایگان به این جامعه خبر داد.

وی با اشاره به توانمندی‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حقوقدانان و وکلای کشورهای همسایه بارها بر توانمندی حقوقی ایران و دفاع از حقوق ملی کشور تأکید کرده‌اند. روحیه دفاع از خاک و میهن که در میان عشایر به‌عنوان حافظان مرزهای کشور متبلور است، همواره شایسته تقدیر بوده است.

عبدلیان‌پور خدمت‌رسانی به جامعه عشایری را وظیفه‌ای شرعی و ملی دانست و افزود: این طرح با هدف کاهش دغدغه‌های حقوقی عشایر در دوران کوچ و تسهیل روند پیگیری پرونده‌های قضایی آنان اجرا می‌شود. بر این اساس، خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره خانواده به‌صورت نظام‌مند ارائه خواهد شد و مشکلات قضایی عشایر با حضور متخصصان و متناسب با شرایط محل زندگی آنان پیگیری می‌شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت تخصصی این مرکز گفت: خانواده بزرگ مرکز وکلا با بهره‌گیری از حدود ۱۵۰ هزار نیروی متخصص، اجرای این طرح را با اولویت استفاده از وکلایی دنبال می‌کند که از جامعه عشایری هستند یا با شرایط زندگی و مسائل این جامعه آشنایی کامل دارند.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی این مرکز تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، احیای حقوق عامه، افزایش امید اجتماعی به دستگاه قضایی و خدمت‌رسانی به آحاد ملت است. تمامی خدمات حقوقی و کارشناسی در چارچوب این تفاهم‌نامه، بدون دریافت حق‌الوکاله یا هرگونه هزینه‌ای از عشایر ارائه خواهد شد.

آغاز اجرای طرح با مشارکت وکلای داوطلب

عبدلیان‌پور با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای تفاهم‌نامه فراهم شده است، اظهار کرد: فراخوان جذب وکلای داوطلب در سراسر کشور صادر شده و با استقبال متخصصان مواجه شده‌ایم. استان‌های فارس و اصفهان از جمله خاستگاه‌های اصلی جامعه عشایری کشور هستند و شمار قابل توجهی از وکلای متخصص در این مناطق برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به طراحی سازوکار «وکیل همراه» برای رفع مشکلات ناشی از پراکندگی جغرافیایی عشایر افزود: با توجه به جابه‌جایی عشایر میان مناطق ییلاقی و قشلاقی، سازوکاری پیش‌بینی شده است تا وکیل پرونده در محل اقامت موکل به امور حقوقی رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. همچنین وضعیت پرونده‌ها و عملکرد وکلا به‌صورت مستمر در مرکز رصد و پایش خواهد شد تا از کیفیت ارائه خدمات اطمینان حاصل شود.

ارائه خدمات در ۸۸ رشته کارشناسی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه دامنه خدمات این تفاهم‌نامه فراتر از وکالت است، گفت: این مرکز در ۸۸ رشته کارشناسی آمادگی دارد در صورت نیاز محاکم قضایی یا درخواست سازمان امور عشایر ایران، کارشناسان رسمی خود را برای ارائه نظرات تخصصی اعزام کند.

وی افزود: در حوزه مشاوره خانواده نیز با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده‌های خانوادگی، مشاوران متخصص مرکز در صورت نیاز جامعه عشایری، خدمات مشاوره‌ای و میانجی‌گری ارائه خواهند کرد.

عبدلیان‌پور تأکید کرد: این تفاهم‌نامه صرفاً یک سند مکتوب نیست و تمامی مراکز استانی و شهرستانی مرکز وکلا موظف شده‌اند در مراحل مختلف رسیدگی به مسائل حقوقی عشایر، از تنظیم لوایح دفاعیه تا حضور در محاکم، از این جامعه حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای عملیاتی این تفاهم‌نامه از فردا آغاز می‌شود و خدمات پیش‌بینی‌شده با هدف حمایت از حقوق جامعه عشایری و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی حقوقی ارائه خواهد شد.

گفتنی است، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان امور عشایر ایران با هدف توسعه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره‌ای به جامعه عشایری کشور به امضا رسید.