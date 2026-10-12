باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی، مدیرکل هواشناسی استان فارس با اشاره به تداوم هشدار سطح زرد که از روز شنبه، ۱۸ مهرماه صادر شده بود، اظهار کرد: سامانه جدید ناپایداری‌های جوی از بعدازظهر امروز دوشنبه، ۲۰ مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا اواخر وقت امشب ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به ماهیت این سامانه افزود: رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای باران، همراه با رعدوبرق و وزش باد، پدیده‌های غالب جوی در این بازه زمانی خواهند بود.

مناطق تحت تأثیر و مخاطرات احتمالی

مدیرکل هواشناسی فارس با تأکید بر اینکه شهرستان‌های واقع در نوار شمالی، شرقی و جنوبی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه دریافت خواهند کرد، افزود: احتمال وقوع این پدیده‌ها به‌ویژه در شهرستان‌های مهر، لامرد و خنج پیش‌بینی شده است.

حسینی ضمن برشمردن مخاطرات احتمالی این وضعیت جوی، تصریح کرد: احتمال برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی موقت معابر شهری و سیلابی شدن مسیل‌ها از جمله پیامدهای این سامانه است.

توصیه‌های ایمنی به شهروندان

مدیرکل هواشناسی استان فارس از عموم شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق تحت تأثیر خواست تا ضمن اجتناب از هرگونه تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، در فعالیت‌های کشاورزی و چرای دام نیز احتیاط لازم را در نظر بگیرند.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت نقطه‌ای و پراکنده بارش‌ها، این ناپایداری‌ها به‌صورت یکنواخت و گسترده تمام مناطق شهرستان‌های یادشده را در بر نمی‌گیرد، با این حال رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.