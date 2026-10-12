باشگاه خبرنگاران جوان ـ شرافت سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مدیر شرکت شهداب نیز در آیین کلنگ‌زنی طرح‌های شرکت صنعتی و معدنی شهداب یزد گفت: مجموعه‌ای از طرح‌ها کلنگ‌زنی شد که طرح اصلی آن کارخانه کنسانتره سه‌چاهون با ظرفیت یک‌ونیم میلیون تن است و در کنار آن، دو طرح سنگ‌شکن خشک و تر، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۴ مگاوات، خط انتقال آب یزد به بافق و احداث شبکه فاضلاب شهر یزد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ۲۰ درصد از آب شبکه فاضلاب شهر یزد متعلق به شرکت سنگ‌آهن مرکزی است که قرار است برای اجرای طرح‌های زیرساختی در شهرستان منتقل شود.

شرافت مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها را حدود ۱۷۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: در مرحله نخست، در کارخانه کنسانتره، سنگ‌شکن و معدن، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه زمان اجرای طرح‌ها متفاوت است، افزود: کارخانه کنسانتره طی ۳۰ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و طرح سنگ‌شکن‌ها که بخش اصلی کار آن انجام شده است، ان‌شاءالله ظرف هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر شرکت شهداب ادامه داد: طرح پساب شهر یزد نیز با مدت زمان اجرای حدود چهار سال، از امسال آغاز شده و با مشارکت شرکت شهراب، شرکت سنگ‌آهن چادرملو، فولاد بافق و مجموعه نجمی‌نیا در حال اجراست.

گفتنی است همچنین با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور و دیگر مسئولان، کلنگ احداث باند دوم جاده معدن D۱۹ به طول ۶۵ کیلومتر و نیروگاه ۴۶ مگاواتی گوهران چغارت به زمین زده شد.

منبع؛ روابط عمومی