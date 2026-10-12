در مراسم معرفی برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ که امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار شد، نام «رابرت ای. هال» و «مایکل وودفورد» اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نام برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه اعلام شد و فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفت که این جایزه را به «رابرت ای. هال» و «مایکل وودفورد» برای «شالوده‌های اقتصاد خُرد در تثبیت اقتصاد کلان» اهدا کند.

رابرت ای. هال (Robert E. Hall) اقتصاددانی آمریکایی است که در ۱۳ اوت ۱۹۴۳ (۲۲ مرداد ۱۳۲۲) به دنیا آمد. او استاد دانشگاه استنفورد و پژوهشگر مؤسسه هووِر (Hoover Institution) است و در حوزه‌های اقتصاد کاربردی، فناوری، رقابت، اشتغال، سیاست اقتصادی و چرخه‌های تجاری فعالیت می‌کند.

مایکل وودفورد (Michael Woodford) اقتصاددان بریتانیایی و متولد سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ خورشیدی) است. او استاد اقتصاد سیاسی «جان بیتس کلارک» در دانشگاه کلمبیا (Columbia University) است و پژوهش‌هایش عمدتاً بر اقتصاد کلان و نظریه سیاست پولی متمرکز است.

آن‌ها نشان دادند که چگونه می‌توان مدل‌های اقتصادی را بازسازی کرد تا سیاست تثبیتی را احیا کند. آن‌ها به‌جای اینکه مدل‌ها را بر پیوندهای آماری میان متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تورم، تولید و مصرف، بنا کنند، ترجیح دادند آن‌ها را بر مبنای خرد اقتصادی بسازند. این مبنا شامل درکی از این است که چگونه مجموع انبوه خانوارها و بنگاه‌های فردی از طریق اقدامات خود بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

منبع: نوبل پرایز

برچسب ها: نوبل اقتصاد ، جایزه نوبل
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