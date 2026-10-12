سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از اجرای مرحله دوم وام اشتغال زایی برای سربازان ماهر منقضی خدمت در نیرو‌های مسلح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی و اجرای مرحله دوم وام اشتغال زایی، آندسته از سربازان ماهر منقضی خدمت در نیرو‌های مسلح که از اول مهر ماه سال۱۴۰۰ تاپایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذ کرده و در مرحله اول وام مهارت آموزی موفق به ثبت نام نشده‌اند، می‌توانند برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی از روز سه شنبه تاریخ ۲۱ مهر ماه سال جاری با مراجعه به سامانه‌ی سماسو به نشانی https://reg.samasoo.ir/users  درخواست خود را ثبت کنند. 

 این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ی مذکور بارگذاری کنند و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان  متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

لازم به ذکر است: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir  و یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: سرباز ماهر ، سربازی
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