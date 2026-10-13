عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی گفت: تقلیل فرآیند هدایت تحصیلی به نمرات خام و بی‌توجهی به ریشه‌یابی استعدادها، موجب تحمیل رشته‌های تحصیلی به دانش‌آموزان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نقد‌ها به شیوه فعلی هدایت تحصیلی در مدارس، ابعاد گسترده‌تری یافته است. ابوالفضل مهدوی، عضو کانون تربیت اسلامی و مدیر یکی از دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه، با انتقاد صریح از روند فعلی، معتقد است که نظام آموزشی کشور از «سند تحول بنیادین» فاصله گرفته و به جای ریشه‌یابی استعدادها، دانش‌آموزان را در ایستگاه «فشار و اجبار» رها کرده است.
علی مهدوی، عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح فاصله میان اسناد بالادستی و اجرای میدانی گفت: طبق سند تحول، مقرر بود هدایت تحصیلی از دوره پیش‌دبستانی آغاز شود تا طی ۱۰ سال یک سال پیش‌دبستانی و ۹ سال دبستان و متوسطه اول، استعدادها، توانمندی‌ها و رغبت‌های دانش‌آموزان دقیقاً سنجیده شود. اما متأسفانه این زیرنظام طراحی نشد و اکنون شاهدیم که هدایت تحصیلی به یک اقدام عجولانه در پایان دوره متوسطه اول خلاصه شده است؛ اقدامی که تنها بر پایه چند پرسشنامه و نمرات خام انجام می‌گیرد.

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی با تأکید بر اینکه این شیوه، هدایت تحصیلیِ واقعی نیست؛ افزود: به عنوان مدیر مدرسه، شاهد هستم که بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان در رشته‌ای حضور دارند که با توانمندی‌هایشان همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: این انتخاب‌ها یا بر اساس فشار اولیا برای ورود به رشته‌های تجربی و ریاضی بوده، یا ناشی از نمرات خامی است که ملاک صلاحیت قرار گرفته‌اند. نتیجه این فرآیند، چیزی جز نارضایتی دانش‌آموزان و اتلاف سرمایه‌های انسانی نیست.

برچسب ها: هدایت تحصیلی ، انتخاب رشته
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