شهروندخبرنگار ما فیلمی از ادای احترام اعضای هیئت مدیره و مهندسین کانون نظام مهندسی شهرستان بابل به مقام شامخ شهدا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس و جمعی از اعضای هیئت مدیره و مهندسین کانون نظام مهندسی شهرستان بابل استان مازندران، با حضور در منزل شهید «علویان» و سپس در گلزار شهدای شهرستان آمل یاد و خاطره این شهید گرانقدر را گرامی داشتند. در این دیدار که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و پیوند نسل متخصص با ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد، رییس کانون نظام مهندسی بابل ضمن ادای احترام به خانواده این شهید بزرگوار، امنیت و آسایش امروز جامعه، به ویژه در حوزه‌های عمرانی و آبادانی کشور را مرهون خون پاک شهدا دانست. در پایان این مراسم، اعضای کانون مهندسی بابل با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد شهدای شهرستان آمل را گرامی داشتند و بر استمرار پیوند میان جامعه مهندسی و ارزش‌های والای ایثار و شهادت تأکید کردند.
 شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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برچسب ها: گلزار شهدا ، شهدای دفاع مقدس ، سوژه خبری
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