باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز دوشنبه در ششمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادسرای تهران، با اشاره به تبعات منفی بازداشت در زندگی اشخاص به سرپرستان نواحی دادسرای تهران دستور داد: با تقبل اظهار نظر درخصوص قرارهای تأمین، با توجه به مر قانون، مانع از صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیرضروری شوند.

دادستان تهران در ادامه به فعال شدن ظرفیت نظارت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه برای اعمال نظارت بر پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه مدت، از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.

وی تاکید کرد: آمار پرونده‌هایی که متهمان بازداشتی بالای یک ماه و کمتر از سه روز دارند در همه‌ نواحی دادسرای تهران استخراج و جهت افزایش نظارت و اعمال راهکارهای مدیریتی به دادستانی تهران اعلام شود.

صالحی، وجود ابهام در میزان ردمال‌ها را یکی از موانع اجرای احکام پرونده‌های قضایی و افزایش مدت ماندگاری محکومان در زندان عنوان کرد و دستور داد موضوع ردمال‌های مبهم با دقت از سوی سرپرستان دادسرا پیگیری شود.

تأکید بر استمرار بازدید از زندان‌ها و ملاقات حضوری با زندانیان، استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی عفو، تعلیق مجازات، استفاده از پابندالکترونیک، اعطای آزادی مشروط و اعطای مرخصی منجر به آزادی، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف در تحقق صلح و سازش و تعیین تکلیف اجرای احکام از مهم‌ترین توصیه‌های دادستان تهران برای کاهش جمعیت کیفری بود.

منبع: قوه قضاییه