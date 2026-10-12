سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر موکول‌شدن فرآیند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده نادرست و ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در پی انتشار خبری با عنوان «واریز ۵۰۰ هزار تومانی افزایش کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر؛ ثبت‌نام به ماه آینده موکول شد»، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرآیند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرآیند ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

سازمان برنامه و بودجه ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرآیند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرآیند ثبت‌ نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

خاطرنشان می‌شود سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز خوداظهاری مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ از سوی سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار و ۴۰ میلیون نفر از هم‌وطنان از طریق پنجره ملی خدمات دولت خبر داده بود که مدتی پس از آغاز ثبت‌نام مشمولان، سامانه مربوطه با اختلال روبه‌رو شد.

سرپرستان خانوارهایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد، پس از دریافت پیامک از سرشماره وزارت رفاه با عنوان V.refah باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ادامه فرآیند خوداظهاری مراجعه کنند.

برچسب ها: کالابرگ ، یارانه
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