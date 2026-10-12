باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ نشست خبری یازدهمین رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» با حضور حسن نجمی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی، بهنام حیدری مدیرکل سیمای استان‌ها و محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در اداره‌کل روابط عمومی صداوسیما برگزار شد.

این رویداد ملی با شعار «استان مرکزی؛ مهد مفاخر، پیشران صنعت کشور» از ۲۵ مهر تا یکم آبان به بازنمایی تاریخ، هویت، ظرفیت‌ها و مطالبات مردم استان در قاب شبکه‌های استانی، سراسری، برون‌مرزی و خبری رسانه ملی می‌پردازد.

در ابتدای مراسم، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی این استان را از لحاظ استعداد انسانی بی‌نظیر توصیف کرد و درباره حضور فرهیختگان در این اقلیم گفت: این سرزمین مهد مفاخر و دیار فرهیختگان است، که هم در بدنه حکمرانی کشور و هم در لایه فرهیختگان علمی و دانشگاهی، هنر و... سرشناسانی در تاریخ قدیم و معاصر هدیه داده است.

نجمی ادامه داد: از ابن‌مسکویه وزیر آل‌بویه تا وزرای اخیر انقلاب اسلامی هر دوره چندین فرد تاثیرگذار در حوزه صنعت، اقتصاد، حکمرانی و فرهنگ برای اداره کشور هدیه داده‌ایم. سبک زندگی خانواده‌های استان مرکزی، سبک زندگی استعدادشناسی و استعدادپروری است. همین سبک زندگی است که امیرکبیر را به پیشانی تاریخ نگین کرد.

وی همچنین با اشاره به خاندان قریب که از مردمان این دیارند، گفت: استان مرکزی مشاهیری در زمینه علم و ادب به کشور تقدیم کرده و حتی اهل یک روستا در استان مرکزی همه پزشک بوده و هستند. در مجموع، دیار فراهان، تفرش و آشتیان، دیار مفاخر و سرزمین رشد انسانی هستند.

نجمی ادامه داد: برجستگی استان در تولیدات صنعتی و کشاورزی، از محور‌های اصلی رویداد «ایران جان» است که رسانه ملی آن را برجسته می‌کند. استان مرکزی علم‌دار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و در رویداد مذکور، این داشته‌ها روایت خواهد شد. علاوه بر شهرت سوغات و صنایع‌دستی و خوراک استان، غار نخجیر به‌عنوان پرقدمت‌ترین غار سه طبقه کشور در استان مرکزی قرار دارد و باید برای رشد گردشگری معرفی شود.

وی افزود: استان مرکزی فقط ناحیه صنعتی یا کویری نیست، بلکه ظرفیت‌های بسیاری درزمینه تاریخ و گردشگری دارد. همچنین، این رویداد فرصتی برای مطرح کردن ظرفیت‌های متعدد جهت رفع چالش‌های استان در قالب برنامه‌های مطالبه‌گری است.

در ادامه نشست، بهنام حیدری، مدیرکل سیمای معاونت استان‌ها بر رویکرد‌های کلان رویداد ملی تأکید کرد و با اشاره به ارتقای کیفی رویداد «ایران جان» گفت: ما بعد از هر دوره «ایران جان»، سعی می‌کنیم رویداد ارتقا یابد و مردم کشور با جلوه‌ها و توانمندی‌های هر استان بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت خودباوری هر استان و نقش «ایران جان» تأکید کرد: اهمیت زیادی دارد که هر استان از این ظرفیت مطلع باشد و از آن برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود استفاده کند. هر استان متولی معرفی ظرفیت‌های خود است و استان‌ها به اعتمادبه‌نفس و خودباوری رسیده‌اند.

حیدری افزود: اکنون استان‌ها برای تولید محتوای «ایران جان» طراحی دارند و برای یک هفته آنتن رسانه ملی و شبکه‌های سراسری، توانمندی بالایی از خود نشان می‌دهند. در «ایران جان» ما با نگاه مبتنی بر انقلاب اسلامی سعی می‌کنیم مردم با آگاهی از ظرفیت‌های بی‌نهایت ایران اسلامی‌به آرامش برسند.

مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه ویژه استان اظهار کرد: استان مرکزی با وجود اینکه به پایتخت نزدیک است و مرز‌های آن از ۳۵ کیلومتری تهران آغاز می‌شود و با وجود نقش مهمی‌که در کشور داشته، هنوز ناشناخته مانده است. در رویداد مهم «ایران جان» باید تلاش کنیم ظرفیت‌ها و افتخارات استان مرکزی را که متعلق به همه ملت ایران است روایت کنیم و این توانمندی‌ها را آزاد سازیم تا به اعتلای کشور کمک شود.

وی افزود: استان مرکزی زادگاه امام خمینی (ره) است. افزون بر این، ایشان شش سال از تحصیلات حوزوی خود را نیز در حوزه علمیه اراک گذرانده‌اند. همچنین در سفری که امام شهید به استان مرکزی داشتند، مشخص شد اجداد امام شهید انقلاب شجره‌نامه‌شان به استان مرکزی می‌رسد و این بزرگان بیش از ۷۰۰ سال در این مناطق زندگی کردند و برخی امامزادگان از اجداد امام شهید انقلاب بوده‌اند. همین‌که امامین انقلاب اسلامی خاستگاهشان استان مرکزی است، مایه مباهات ماست.

زندیه وکیلی ادامه داد: در ۲۰۰ سال گذشته و در میان مفاخر و مشاهیری که طی این سال‌ها شناخته شده‌اند، ۱۲۰۰ نفر از مفاخر و بیش از ۲۰ درصد از چهره‌های علمی‌کشور متعلق به استان مرکزی هستند. ما در تاریخ، ۱۷ نخست‌وزیر از استان مرکزی داشته‌ایم. ازنظر صنعت سنگین نیز رتبه دوم و ازنظر تنوع صنعتی در کشور رتبه اول هستیم. وجود ۵۲ نوع ماده معدنی، استان مرکزی را در میان پنج استان اول کشور قرار داده است. در حوزه کشاورزی نیز در میان ۳۱ استان جزو ۱۰ رتبه اول کشور به شمار می‌رویم و اولین تولیدکننده و صادرکننده گل و گیاهان زینتی در کشوریم. این ویژگی‌ها استان ما را ممتاز کرده است.

وی یادآوری کرد: همچنین استان مرکزی در یک مسیر ترانزیتی قرار دارد و همه برای عبور و تردد از شمال به جنوب و شرق به غرب کشور باید از استان مرکزی عبور کنند. ما کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب هستیم و شاخه اصلی راه‌آهن کشور نیز ابتدا در اراک مستقر بوده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در عرصه‌های هنر، موسیقی و خوشنویسی نیز بزرگان نامداری در استان مرکزی داریم. دومین دبیرستان ایران و دومین روزنامه کشور در طول تاریخ متعلق به این استان بوده و حوزه علمیه اراک نیز مفاخر بزرگ و فقهای معظمی را پرورش داده است. استان مرکزی استان اولین‌ها است. بسیاری از توفیقات کشور در این استان رقم می‌خورد و ما همواره پیشگام بوده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی و عمرانی استان گفت: در شش ماه اول سال جاری، با وجود شرایط جنگ و تحریم‌ها، شاهد افزایش ۴۱ درصدی صادرات غیرنفتی بوده‌ایم. تحقق اهداف حوزه صنعت و تولید کشور بدون نقش‌آفرینی استان مرکزی ممکن نیست. به‌عنوان مثال پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور همواره با اتکا به نقشی که استان مرکزی ایفا می‌کند، فعال هستند. ما در رویداد «ایران جان» می‌خواهیم با معرفی این ظرفیت‌ها به مردم امید ببخشیم. ما در طرح نهضت ملی مسکن رتبه اول کشور را داریم و در افتتاح پروژه‌های عمرانی هفته دولت نیز با ۶۸ همت پروژه، به‌عنوان استان اول کشور شناخته شدیم.

زندیه وکیلی با اشاره به سابقه ایثار و مقاومت استان یادآور شد: در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، ۲۳۳ کارخانه استان مرکزی دچار آسیب شد. ۳۴۰۰ واحد مسکونی خسارت دید، ۸۰۰ حمله هوایی به شهر خمین صورت گرفت و بیشترین مدارس آسیب‌دیده کشور در جنگ مربوط به خمین بود. بااین‌حال، اولین تجمعات مردمی‌پس از جنگ در استان مرکزی شکل گرفت و کماکان این حضور پررنگ و انقلابی مردم در میادین ادامه دارد.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: جاذبه‌های تاریخی استان به دلیل برجسته بودن بخش صنعت کمتر دیده شده است. ما در کنار مفاخر برجسته‌ای همچون شهید چمران و شهید پاکپور، جاذبه‌های گردشگری روستایی بی‌نظیری داریم که به دلیل نزدیکی به تهران واقعاً زیبا و جذاب هستند. رویکرد ما این است که استان مرکزی را از معبر به مقصد گردشگری تبدیل کنیم. هرچند بیشترین شاغلان در صنعت کشور مربوط به استان مرکزی‌اند، اما گردشگری نیز باید تقویت شود. بازار اراک بی‌نظیر است و بلندترین راسته بازار ایران به شمار می‌رود. این مجموعه دارای تیم، تیمچه، سرا و کاروانسرا‌هایی است که مشابهی ندارند و درصدد ثبت ملی آن هستیم. بازار اراک هر آنچه لازم بوده را در دل خود جای داده و از معماری بسیار خاصی برخوردار است.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما به ارائه آمار نظرسنجی «ایران جان، آذربایجان شرقی» پرداخت و گفت: استان آذربایجان شرقی توانست رکورد میزان مخاطب را به دست بگیرد و آمار ۶۵ درصدی میزان مخاطب را از آنِ خود کند. اصفهان با ۶۴ درصد مخاطب در جایگاه دوم قرار گرفت. طبق این نظرسنجی‌ها افرادی که رویداد «ایران جان» را دیده بودند، دیدگاه‌شان نسبت به تمام آیتم‌ها از قبیل معرفی شخصیت‌ها، معرفی ظرفیت‌ها، مکان‌های دیدنی و گردشگری فاصله معناداری با پیش از آزمون داشت، که همگی حکایت از افزایش آگاهی مخاطبان داشت. نکته دیگر این است رویداد در استان ۶۸ درصد دیده شده بود، که بیش از میانگین کل کشور بود. همچنین، مردم استان رضایت بالای ۷۷ درصدی از رویداد داشتند.