رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ارز کالاهای اساسی، گفت: هیچ کس نگران تامین کالاهای اساسی نباشد، بانک مرکزی پیش بینی های لازم را در این باره انجام داده و جای نگرانی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در هفتادمین جلسه ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور به تشریح ابعاد مختلف اقدامات و ماموریت های بانک مرکزی پرداخته و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار برای تولید، تامین ارز شده و این روند تامین ارز ادامه دارد و در این زمینه، مشکلی نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: روند رشد نرخ دلار با اقدامات متعددی که بانک مرکزی انجام داده، کاهشی شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت اما دشمن در تلاش است با شوک رسانه ای و اخبار جعلی و دروغ، این روند را متوقف کند و به‌طور قطع با همت مسئولان و کمک مردم عزیزمان، موفق نخواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی در ۳ ماه گذشته کاهش داشته است، از کاهش تورم نقطه به نقطه در مهر ماه خبر داد و تاکید کرد: دشمن تلاش های زیادی برای ایجاد اختلال در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، انجام داده اما تاکنون با برنامه ریزی مدون و همکاری بسیار خوب مردم، موفق نشده و بعد از این هم موفق نخواهد شد.

هفتادمین جلسه ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور به ریاست سید محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ارگان‌های رسانه ای کشور و نمایندگان رسانه های مختلف کشور در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت رسانه ای کشور در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز و طلا توسط ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور ارائه شد و اعضای جلسه نکات و پیشنهادات خود را بیان کردند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

برچسب ها: تامین کالای اساسی ، عبدالناصر همتی
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