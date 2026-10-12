باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ انرژی در پی تنش‌های امنیتی و اختلالات ناشی از آن در تردد پروازها، از برنامه نشست کنفرانس جهانی انرژی در ریاض حذف شدند.

قرار بود مدیران عامل شرکت‌هایی همچون «اکسون‌موبیل»، «توتال‌انرژیز»، «شل»، «شورون» و «بی‌پی» در این رویداد که از روز یکشنبه آغاز شده است، شرکت کنند؛ اما نام آنها روز دوشنبه دیگر در برنامه منتشرشده از سوی برگزارکنندگان کنفرانس دیده نمی‌شد.

این مدیران از چهره‌های همیشگی حاضر در نشست‌های این کنفرانس به شمار می‌روند و قرار بود طی هفته جاری درباره بازار‌های جهانی نفت و گاز، امنیت انرژی و گذار انرژی سخنرانی کنند.

سخنگوی شرکت «بی‌پی» در این باره گفت که این شرکت «تمام تلاش خود را برای شرکت در کنفرانس انجام داده است». او افزود: «متاسفانه، به دلیل اختلالات در سفر، امکان حضور حضوری در این رویداد را نداریم.»

عربستان سعودی در اکتبر ۲۰۲۲ به‌عنوان میزبان این کنفرانس انتخاب شد. این نخستین بار است که این رویداد در عربستان برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که نخستین دوره آن در سال ۱۹۳۳ در انگلیس برگزار شده بود.

قرار بود کنفرانس جهانی انرژی در آوریل سال جاری برگزار شود، اما پس از حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران در اواخر فوریه گذشته، برگزاری آن به تعویق افتاد.

این کنفرانس در هفته جاری در مرکز همایش‌هایی برگزار می‌شود که حدود ۱۰ کیلومتر با فرودگاه بین‌المللی ریاض فاصله دارد؛ فرودگاهی که هفته گذشته چهار بار هدف نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفت. این حملات در واکنش به تجاوز عربستان سعودی علیه یمن انجام شد.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرده‌اند که عملیات خود را علیه عمق خاک عربستان با شدت بیشتری ادامه خواهند داد. این نیرو‌ها همچنین بر تداوم معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و «هدف قرار دادن تجمعات دشمن تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره یمن» تاکید کرده‌اند.

منبع: المیادین