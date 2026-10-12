مدیرعامل شرکت نفتی آرامکوی عربستان هشدار داد فشار بر بازار نفت تا زمان بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت اعتماد به بازار انرژی تشدید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - امین ناصر، مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو روز دوشنبه اعلام کرد فشار‌های کنونی بر بازار نفت خام «جدی» است و افزایش شدید قیمت فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی نیز وضعیت بازار انرژی را وخیم‌تر کرده است.

او در کنگره انرژی شورای جهانی نفت گفت فشار بر بازار تا زمانی که تنگه هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود و اعتماد به بازار بازنگردد، ادامه خواهد یافت.

ناصر با اشاره به ذخایر تجاری نفت در خشکی، این ذخایر را «آخرین حائل موجود» در بحران انرژی توصیف کرد و گفت حجم آنها به‌مراتب کمتر از ۶ میلیارد بشکه است.

مدیرعامل آرامکو افزود تأمین دوباره ذخایر، هم‌زمان با پاسخ‌گویی به تقاضای نفت، ممکن است تا دو سال طول بکشد. به گفته او، این شرکت در حال بررسی مسیر‌های جایگزین بیشتر برای صادرات و گسترش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در خارج از عربستان است.

ناصر همچنین تأکید کرد تأمین امنیت زیرساخت‌های انرژی و مسیر‌های صادراتی به تلاش مشترک جامعه بین‌المللی نیاز دارد.

منبع: بریکینگ نیوز