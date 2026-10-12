گاردین با هشدار درباره پیامد‌های حملات اخیر به عربستان نوشت که جنگ علیه ایران، کشور‌های خلیج فارس را وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نسیرین مالک در روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت که حمله اخیر یمنی‌ها به ریاض، که دست‌کم ۱۳ کشته و ۳۰۰ زخمی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد بر جای گذاشت، شدیدترین حمله به یک کشور حوزه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه بوده است. به نوشته این روزنامه‌نگار، پیامد‌های این حمله ممکن است برای منطقه فاجعه‌بارتر از آن چیزی باشد که جهان تصور می‌کند.

این نویسنده توضیح داد که منطقه خلیج فارس طی یک سال گذشته وارد دوره‌ای جدید از بی‌ثباتی شده که نه موقتی است و نه می‌توان آن را معکوس کرد. به گفته او، تضعیف تدریجی صلح و امنیت در کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، قطر و امارات، منطقه را بسیار عمیق‌تر از آنچه رهبران این کشور‌ها مایل به پذیرش آن هستند، تغییر داده است.

نخستین نقض قاعده نانوشته‌ای که از جان و حاکمیت کشور‌های خلیج فارس محافظت می‌کرد، زمانی رخ داد که رژیم تروریستی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به دوحه حمله کرد. پیش از آن نیز ایران در سال ۲۰۲۴ یک پایگاه آمریکایی در قطر را هدف قرار داده بود.

مالک خاطرنشان کرد که جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، کشور‌های خلیج فارس را به‌طور قطعی وارد میدان جنگ کرد. تهران در واکنش به حمایت سیاسی، نظامی و لجستیکی این کشور‌ها از حمله علیه ایران، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در عربستان، قطر، امارات، بحرین وکویت را هدف حملات خود قرار داد. 

این نویسنده در ادامه نتیجه گرفت که عقب‌نشینی چتر امنیتی آمریکا اکنون برای متحدان و دشمنان واشنگتن به یک واقعیت آشکار تبدیل شده است. به نوشته او، دولت آمریکا ماه گذشته از ارائه کمک نظامی به عربستان در جنگ این کشور علیه یمن خودداری کرد.

مالک تاکید کرد که عربستان اکنون با جنگی طولانی و دشوار در برابر دشمنی توانمند و مصمم روبه‌روست که توانایی تحمل خسارات و فشار‌های سنگین را دارد؛ شرایطی که ریاض تنها با اختصاص تمام ظرفیت خود به جنگ می‌تواند با آن مقابله کند.

این نویسنده همچنین ادعا کرد که یمنی‌ها اهداف داخلی و خصومت‌های منطقه‌ای عمیقی با خاندان آل سعود دارند. زیرا این رژیم سالهاست که یمن را مانند یک مستعمره نگه داشته است.

به نوشته مالک، تحولات کنونی پیامد دیگری از حملات هفتم اکتبر و جنگ علیه غزه، لبنان و ایران است؛ وضعیتی که در آن منطقه میان اتحاد‌های قدیمی کارآمد و دشمنی‌های جدیدی گرفتار شده که مقابله با پیامد‌های فاجعه‌بار آنها دشوارتر است و در این میان، جان انسان‌ها و سرمایه‌های منطقه از دست می‌رود.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ منطقه ای ، جنگ با ایران ، جنگ یمن
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