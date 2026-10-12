مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: جاده گنبدکاووس به سه‌راهی کلاله در محدوده پل بایلر که به‌دلیل بارش باران، طغیان رودخانه و جاری‌شدن سیلاب مسدود شده بود، با تلاش راهداران بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: جاده گنبدکاووس به سه‌راهی کلاله در محدوده پل بایلر که به‌دلیل بارش باران، طغیان رودخانه و جاری‌شدن سیلاب مسدود شده بود، با تلاش راهداران بازگشایی شد.

عادل مصدقی اظهارکرد: عبور و مرور در این مسیر برقرار است اما با توجه به وجود گل و لای در برخی نقاط جاده رانندگان همچنان هنگام تردد باید احتیاط لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تردد در تمام مسیرهای استان گلستان به غیر از تنگه چهل چای مینودشت برقرار است، گفت: نیروهای راهداری به صورت نقطه به نقطه در این مسیر در حال فعالیت هستند و تلاش داریم تا شب امکان عبور موقت در آن برقرار شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: با توجه به شرایط رسوبات و آورده‌های سیلاب مانند سنگ و شاخه درختان، با وجود پاکسازی مسیرها باز هم لازم است مردم هنگام تردد در مسیرهای کوهستانی و فرعی به ویژه هنگام شب احتیاط کنند.

برچسب ها: راهداری ، بازگشایی محورها
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