باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زندی، هم‌زمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، با اشاره به اهمیت این روز برای افزایش آگاهی عمومی، گفت: حفاظت از مسافران آسمان تنها با برنامه‌های دولتی ممکن نیست و نیازمند همراهی مردم و جوامع محلی است. مشارکت آگاهانه و ثبت مشاهدات پرندگان توسط شهروندان، داده‌های ارزشمندی برای مدیریت و پایش مسیر‌های مهاجرتی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت تنوع زیستی تالاب‌ها و منابع آبی کردستان، افزود: در پایش سال گذشته، ۱۴ سایت آبی استان مورد سرشماری قرار گرفت که طی آن بیش از ۱۳ هزار قطعه پرنده مهاجر شناسایی شد. در این میان، تالاب بین‌المللی زریبار با میزبانی بیش از ۱۵۰ گونه مختلف، بالاترین تنوع پرندگان را به خود اختصاص داده است.

وی با یادآوری چالش‌های فراروی گونه‌های مهاجر، تصریح کرد: تخریب زیستگاه‌ها، تغییرات اقلیمی، خشکیدگی تالاب‌ها و شکار غیرمجاز، تهدیدات جدی برای بقای این پرندگان است. شعار امسال با عنوان " هر پرنده مهم است، هر مشاهده ارزشمند است"، تلنگری برای همگان است تا با پاسداری از طبیعت، از خالی شدن آسمان از آواز و پرواز این گونه‌های ارزشمند جلوگیری کنیم.

روز جهانی پرندگان مهاجر، مناسبتی بین‌المللی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۶ با ابتکار کنوانسیون گونه‌های مهاجر (CMS) و توافقنامه حفاظت از پرندگان آبزی مهاجر آفریقا و اوراسیا (AEWA) نام‌گذاری شد. هدف از این روز، جلب توجه افکار عمومی به ضرورت حفاظت از مسیر‌های پروازی و زیستگاه‌های حساس این پرندگان است تا با کاهش تهدیداتی نظیر آلودگی، تخریب زیستگاه‌ها و تغییرات اقلیمی، تعادل اکوسیستم‌ها در سطح جهانی حفظ شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان در پایان ضمن دعوت از دوستداران طبیعت برای مشارکت در حفاظت از مناطق حفاظت‌شده، خاطرنشان کرد: حفاظت از این میراث طبیعی مشترک، ضامن سلامت اکوسیستم‌های استان و تعادل زیستی منطقه است.

منبع:محیط زیست کردستان