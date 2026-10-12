باشگاه خبرنگاران جوان -فرامرز عظیمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون برگزاری مسابقات ورزشی در این شهر اظهار کرد: در بررسی این موضوع باید ابعاد مختلف ماجرا را در نظر گرفت و میان مسئولیت‌های مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های متولی تفکیک قائل شد.



وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی شفاف به پرسش‌های مطرح‌شده افزود: از ابتدای مسئولیت خود به این موضوع پایبند بوده‌ام که واقعیت‌ها را صریح با مردم و مسئولان در میان بگذارم و در این پرونده نیز به تمامی سؤالات مطرح‌شده پاسخ خواهم داد.



شهردار قم با اشاره به حمایت مدیریت شهری از رشته‌های مختلف ورزشی بیان کرد: در روزهایی که مسابقات موی تای در شهر برگزار می‌شد، رشته‌هایی همچون تیراندازی بانوان، فوتسال، تکواندو و کاراته نیز در حال برگزاری رقابت‌ها و اجرای برنامه‌های ورزشی بودند و مجموعه مدیریت شهری از این فعالیت‌ها حمایت می‌کرد.



عظیمی ادامه داد: پرسش این است که چرا در میان رویدادهای ورزشی متعددی که با حمایت مدیریت شهری برگزار می‌شوند، تمرکز انتقادها تنها بر یک رشته ورزشی قرار گرفته است.



وی با اشاره به مسئولیت مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان و میهمانان قم گفت: مدیریت شهری وظیفه دارد در چارچوب مسئولیت‌های خود به همه شهروندان با دیدگاه‌ها و اعتقادات مختلف خدمت کند و در قبال میهمانانی که به این شهر سفر می‌کنند نیز وظایفی بر عهده دارد.



نباید اعتبار میزبانی قم را خدشه‌دار کنیم



شهردار قم با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه این شهر در میزبانی رویدادهای مختلف تصریح کرد: قم در مناسبت‌های ملی و مذهبی همواره میزبان مردم و زائران بوده است و نباید اجازه دهیم حاشیه‌های محدود به عاملی برای نادیده گرفتن ظرفیت میزبانی این شهر تبدیل شود.



عظیمی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی و فعالیت موکب‌ها در این شهر خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در مناسبت‌های مختلف زمینه حضور و خدمت‌رسانی فراهم شده است، باید از ظرفیت‌های میزبانی قم نیز صیانت کنیم و اجازه ندهیم مسائل پیش‌آمده به تصویری مخدوش از شهر منجر شود.



وی با انتقاد از شکل‌گیری فضای منفی پیرامون قم در پی انتشار برخی تصاویر مربوط به مسابقات ورزشی افزود: متأسفانه طی یک هفته گذشته بخش زیادی از فضای عمومی شهر تحت تأثیر موضوعی قرار گرفته است که همه ابعاد آن به مدیریت شهری مربوط نمی‌شود و لازم است مسئولیت هر بخش به‌صورت دقیق مشخص شود.



شهردار قم با اشاره به روند برگزاری مسابقات عنوان کرد: طبق توضیحات مطرح‌شده، قرار بود فینال مسابقات در حدود سه ساعت برگزار شود و رقابت‌های مربوط به آقایان نیز با یک روز تأخیر انجام گیرد که متاسفانه ک رویداد لغو شد.



عظیمی با اشاره به انتشار تصاویری از برخی بانوان در داخل اتوبوس گفت: مسئولیت این بخش را به دلیل فعالیت شرکت اتوبوسرانی زیرمجموعه شهرداری می‌پذیرم و از بابت اتفاق پیش‌آمده عذرخواهی می‌کنم.



شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود درباره هزینه‌های انجام‌شده برای مسابقات اظهار کرد: بخشی از هزینه‌ها در حوزه حمل‌ونقل ورزشکاران و استفاده از امکانات ورزشی بوده و مدیریت شهری در مسیر حمایت از ورزش استان اقداماتی انجام داده است.



عظیمی با تأکید بر اینکه نمی‌توان همه هزینه‌های مربوط به این رویداد را منتفی دانست، افزود: برخلاف برخی مطالب مطرح‌شده، هزینه‌هایی انجام شده است و من در بیان واقعیت‌ها هیچ ملاحظه‌ای جز شفافیت ندارم و آنچه در این زمینه صورت گرفته، باید به‌صورت روشن برای اعضای شورا تشریح شود.



وی با اشاره به موضوع مدال‌های مسابقات بیان کرد: درباره مدال‌ها نیز اعلام شده بود که در صورت درج نشان شهرداری، مدیریت شهری آمادگی پذیرش هزینه آن را دارد و در زمینه اقامت و وعده‌های غذایی ورزشکاران نیز هزینه‌ای از سوی شهرداری پرداخت نشده است.



شهردار قم ادامه داد: مدیریت شهری تمایل داشت صفر تا صد برگزاری این رویداد را بر عهده بگیرد، اما با توجه به ملاحظات و شرایط پیش‌بینی‌شده، این اتفاق به شکل مورد نظر انجام نشد و بخشی از هزینه‌های اقامت و پذیرایی را وزارت ورزش بر عهده گرفت.



عظیمی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف دستگاه‌ها تصریح کرد: در بررسی هزینه‌ها باید مشخص شود هر دستگاه چه مسئولیتی داشته و چه اقداماتی انجام داده است و پاسخگویی درباره بخش‌های مختلف این رویداد نیز باید متناسب با مسئولیت هر مجموعه صورت گیرد.



شهردار قم با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از فعالیت‌های ورزشی اظهار کرد: از اعضای شورای اسلامی شهر درخواست می‌کنم از برگزاری این مسابقات حمایت کنند تا رقابت‌ها در قم برگزار شود و اعتبار شهر به دلیل حواشی ایجادشده از بین نرود.



عظیمی افزود: نباید اجازه دهیم چند اتفاق یا انتشار برخی تصاویر، زمینه کنار گذاشتن ظرفیت‌های ورزشی شهر را فراهم کند و لازم است با بررسی دقیق مسائل، شرایط برای ادامه فعالیت‌های ورزشی و میزبانی قم فراهم شود.



وی با اشاره به نقش فضای مجازی در بازتاب اتفاقات اخیر خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم فضای مجازی به بستری برای شکل‌گیری روایت‌هایی تبدیل شود که بدون بررسی همه ابعاد ماجرا، تصویر شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان قم بتوانند در فضایی مناسب به فعالیت‌های خود ادامه دهند.



شهردار قم همچنین خواستار توجه به نحوه انتشار مطالب و تصاویر مربوط به این رویداد شد و گفت: ضروری است ابعاد مختلف اتفاقات بررسی شود و در کنار مطالبه پاسخگویی از مسئولان، از قضاوت‌های شتاب‌زده درباره مجموعه فعالیت‌های ورزشی و ظرفیت‌های شهر پرهیز شود.



شهردار قم با انتقاد از نحوه طرح برخی پرسش‌ها در جلسات علنی شورای اسلامی شهر گفت: بهتر بود پیش از طرح موضوع در جلسه عمومی، تماس گرفته می‌شد و توضیحات مدیریت شهری درباره جزئیات ماجرا دریافت می‌شد تا مسائل از مسیر گفت‌وگو و بررسی کارشناسی دنبال شود.



عظیمی با اشاره به وظیفه نظارتی شورای اسلامی شهر افزود: شورای شهر باید بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشد و شهرداری نیز در برابر اقدامات و هزینه‌های مربوط به حوزه مسئولیت خود پاسخگو است، اما در عین حال لازم است موضوعاتی که خارج از مسئولیت مستقیم شهرداری قرار دارند نیز با تفکیک دقیق وظایف بررسی شوند.



شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود به نمونه‌ای از فعالیت ورزشکاران این رشته اشاره کرد و گفت: فرشته حسن‌زاده که سال گذشته به عنوان قهرمان ملی کشور شناخته شد، مدال ورزشی خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیم کرده بود و هدیه ای نیز از سوی رهبر شهید به وی اهدا شده بود.



عظیمی افزود: این ورزشکار هم‌زمان با برگزاری مراسم، هدیه خود را به خانواده سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی تقدیم کرد و مشاهده این اتفاق برای من تأثرآور بود، زیرا باید درباره ورزشکاران و فعالیت‌های آنان با شناخت دقیق‌تری قضاوت کرد.



وی در پایان با تأکید بر جایگاه مذهبی و فرهنگی قم و ضرورت صیانت از اعتبار این شهر اظهار کرد: مدیریت شهری آمادگی دارد با نظارت اعضای شورای اسلامی شهر، اقدامات لازم را برای بررسی مسائل و فراهم کردن زمینه برگزاری مسابقات انجام دهد و امیدوارم با همکاری مجموعه‌های مسئول، شرایط برای میزبانی شایسته قم فراهم شود.

منبع:شورای اسلامی شهر قم