باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد خاکی اظهار کرد: هفته تربیت‌بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا دوم آبان‌ماه در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شده است و هر ساله به این مناسبت، برنامه‌های متنوعی با هدف ترویج فرهنگ ورزش، توسعه فعالیت‌های بدنی و افزایش نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال بیش از ۵۰۰ ویژه‌برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح استان کردستان پیش‌بینی شده است که در قالب همایش‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات ورزشی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، تجلیل از فعالان عرصه ورزش و دیدار با مسئولان ارشد استان اجرا می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به گستردگی برنامه‌های امسال خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ برنامه از مجموع این ویژه‌برنامه‌ها در سطح استانی برگزار می‌شود و هیأت‌های ورزشی نیز با مشارکت فعال خود، نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های این هفته ایفا می‌کنند.

خاکی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان با وجود محدودیت‌های مالی و اعتباری، تلاش می‌کند از طریق اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی و پیگیری روند تکمیل پروژه‌های عمرانی، زمینه افزایش نشاط و پویایی اجتماعی، توسعه فرصت‌های ورزشی و افتخارآفرینی ورزشکاران استان را فراهم کند.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته تربیت‌بدنی و ورزش بیان کرد: برگزاری ورزش صبحگاهی با حضور جامعه ورزش و جوانان استان، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، برپایی کارگاه‌های آموزشی تغذیه و ورزش و علم تمرین، تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان، برگزاری رزمایش فاطمیون ۶ و حضور جامعه ورزش و جوانان در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: حضور کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان و رؤسای ادارات شهرستانی در نماز جمعه و سخنرانی مدیرکل و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، برپایی میز خدمت، تجلیل از حامیان و سرمایه‌گذاران بخش ورزش، اجرای پویش نذر خون، به صدا درآمدن زنگ ورزش در مدارس، برپایی چادر سلامت، برگزاری مسابقات ورزشی پیامکی و تجلیل از کارکنان نمونه ادارات ورزش و جوانان استان نیز در این هفته انجام خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان از آماده بودن ۱۰ پروژه ورزشی برای افتتاح خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با تأمین اعتبارات لازم آماده بهره‌برداری شده‌اند و قرار است هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، با حضور مسئولان استانی و کشوری افتتاح شوند.

منبع:اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان