در پی تیراندازی در یک مدرسه راهنمایی در نزدیکی مارسی فرانسه دو نفر از کارکنان مدرسه زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های فرانسوی روز دوشنبه اعلام کردند در تیراندازی در یک مدرسه راهنمایی در شهر اوباین، واقع در نزدیکی مارسی، دو نفر از کارکنان مدرسه زخمی شدند. ژان‌پیر اسکویلاری، شهردار اوباین، تأکید کرد که هیچ‌یک از دانش‌آموزان آسیب ندیده‌اند.

شبکه خبری ب‌اف‌ام‌تی‌وی گزارش داد مدیر مدرسه هدف شلیک اسلحه ساچمه‌زنی قرار گرفته و یک معلم نیز بر اثر اصابت ترکش یا کمانه گلوله زخمی شده است.

مظنون اصلی این حادثه که دانش‌آموزی ۱۴ ساله است، بازداشت شده و دادستانی مارسی تحقیقات درباره این تیراندازی را آغاز کرده است.

مقام‌ها اعلام کرده‌اند که در حال حاضر ارتباطی میان این حادثه و اعتراضات دانش‌آموزی اخیر در فرانسه شناسایی نشده است.

منبع: بریکینگ نیوز