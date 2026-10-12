مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی گفت: انجام پروازهای خارجی فرودگاه مشهد هم اینک به مسیرهای نجف، کراچی و استانبول انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی گفت: انجام پروازهای خارجی فرودگاه مشهد هم اینک به مسیرهای نجف، کراچی و استانبول انجام می‌شود.

محمود امانی افزود: پروازهای نجف- مشهد به صورت روزانه و توسط شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، سپهران، العراقیه، آوا، وارش و ساها انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: پروازهای استانبول- مشهد نیز روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه توسط شرکت‌های ایران ایر و ایرتور انجام می‌شود.

مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی ادامه داد: همچنین پروازهای کراچی پاکستان در روزهای گذشته برقرار شده و روزهای سه‌شنبه توسط شرکت ایران ایر انجام می‌شود.

امانی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری پیگیر احیای مسیرهای پروازی خارجی است و خدمت‌رسانی به مسافران با تمام ظرفیت ادامه دارد.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی ، فرودگاه مشهد
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